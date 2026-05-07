Puerto Orquesta: un viaje sonoro desde la memoria hacia el futuro de la música chilena

En un país donde la industria musical suele mirar hacia lo inmediato, Puerto Orquesta apuesta por lo contrario: volver al origen para proyectar el futuro.

La agrupación se ha transformado en una de las experiencias más consistentes de rescate y reinterpretación del cancionero popular chileno, construyendo un puente real entre generaciones, poniendo en el centro la importancia de rescatar a nuestros grandes intérpretes, compositores y músicos chilenos.

Lejos de la nostalgia pasiva, su propuesta toma clásicos de la música nacional y los reimagina con arreglos orquestales contemporáneos, convocando a artistas de distintas épocas en un mismo escenario sonoro.

Por sus filas han pasado nombres como Luz Eliana, Fernando Ubiergo, Aldo Macha Asenjo, Carolina Soto, Andrés de León, Gloria Simonetti, Ginette Acevedo, Patricia Frías y Pancho Puelma, entre otros, en colaboraciones inéditas que cruzan estilos, edades y trayectorias.

Más que una agrupación, Puerto Orquesta funciona hoy como una plataforma de circulación para la música chilena, generando visibilidad tanto para figuras consagradas como para nuevas voces.

Ese cruce ha demostrado tener impacto: su versión de “Y Volveré”, junto a Catalina Plaza y Bordonas de Oro, supera las 450 mil reproducciones, mientras que su trabajo con Aldo Macha Asenjo alcanza el millón, cifras poco habituales para repertorio patrimonial.

El proyecto también ha comenzado a insertarse en producciones contemporáneas. Recientemente, participó en el disco solista de Denisse Malebrán con reinterpretaciones de “Algo de Mí” y “Así Fue”, además de una nueva versión de “Limito con el Sol” del grupo Saiko, en una colaboración que tensiona los límites entre memoria y actualidad.

Hoy, Puerto Orquesta prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, “Grandes Canciones Chilenas Vol. 2”, una continuación de su apuesta por resignificar el repertorio nacional desde una mirada artística ambiciosa y colectiva.

“Rescatar nuestra cultura popular no es solo un ejercicio de memoria, es una necesidad para proyectarnos como país”, señala su director, José Godoy. “Estas canciones, creadas por nuestros grandes intérpretes, compositores y músicos. construyeron nuestra identidad. Reinterpretarlas es una forma de mantenerlas vivas y conectarlas con nuevas generaciones”.

En tiempos donde el consumo musical es cada vez más fragmentado, iniciativas como Puerto Orquesta abren una pregunta incómoda pero urgente: ¿qué lugar le estamos dando a nuestra propia historia sonora?