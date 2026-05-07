Ministro Quiroz revive debate por gobernar vía decretos ante riesgo de naufragio de Ley Miscelánea

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a instalar este jueves una idea que inevitablemente recuerda a la campaña presidencial y a los polémicos dichos del propio José Antonio Kast sobre gobernar utilizando al máximo las facultades administrativas del Ejecutivo: si la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional— no avanza en el Congreso, el Gobierno igualmente seguirá empujando su agenda “con gestión” y también mediante decretos.

En agosto de 2025, el Mandatario minimizó el rol del Congreso al señalar que “no es tan relevante como ustedes se imaginan”. Esa vez, la oposición habló derechamente de una “deriva autoritaria” y el entonces candidato terminó aclarando que actuaría siempre dentro de la Constitución.

Ahora fue uno de sus ministros más influyentes quien volvió a abrir esa puerta.

Durante un seminario organizado por Clapes UC sobre la hoja de ruta económica del Gobierno para el período 2026-2030, Quiroz defendió la cuestionada ley miscelánea y dejó claro que La Moneda no piensa quedar paralizada si el proyecto fracasa en el Parlamento.

“Vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó el jefe de las finanzas públicas ante empresarios y académicos.

El ministro insistió en que sería un error político transmitir que toda la estrategia económica depende exclusivamente de la aprobación de la iniciativa. Según planteó, incluso sin la ley, el Ejecutivo seguiría avanzando mediante herramientas administrativas ya disponibles.

La intervención ocurre en un momento delicado para el Gobierno. La negociación con el Partido de la Gente sigue abierta, el oficialismo no tiene asegurados los votos y en Chile Vamos persisten reparos al corazón del proyecto. En paralelo, el Ejecutivo intenta instalar la idea de que la economía necesita una cirugía mayor tras meses marcados por bajo crecimiento, desempleo al alza y presión fiscal.

Quiroz volvió a dibujar ese escenario durante su exposición. Habló del débil Imacec de marzo, del gasto público y del déficit fiscal como señales de un cuadro económico que —a juicio del Gobierno— obliga a actuar rápido. También repitió una frase que se ha vuelto habitual en sus presentaciones: “sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes”.

Pero más allá del diagnóstico económico, el comentario sobre los decretos fue lo que terminó capturando la atención política. Sobre todo porque conecta con una discusión que el propio oficialismo ya había tensionado meses atrás, cuando Kast defendió el uso intensivo de la potestad reglamentaria presidencial bajo el argumento de que “no necesitamos más leyes para aplicar la ley”.

La diputada Nathalie Castillo (PC) abordó el tema tras la aprobación de la idea de legislar del paquete de medidas en la Comisión de Hacienda: “Mientras se anuncian recortes y ajustes en programas sociales, el Ejecutivo insiste en beneficiar al 1% más rico del país. Y lo más grave es que hoy el ministro Quiroz incluso planteó que si no existe respaldo político suficiente, pueden avanzar gobernando por decretos. Por eso no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni amenaza velada para imponer un modelo de más explotación, menos Estado y menos desarrollo social”.

“No es un cambio marginal”: Quiroz defiende giro económico del Gobierno y apunta contra el modelo de la última década

En una extensa exposición ante empresarios y académicos en Clapes UC, el ministro Jorge Quiroz presentó la Ley de Reconstrucción Nacional como parte de un “cambio de visión” más profundo del Gobierno, defendiendo una agenda centrada en rebajar cargas regulatorias, reducir impuestos corporativos, contener el gasto público y devolver “sin complejos” protagonismo al sector privado. El titular de Hacienda sostuvo que Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento por exceso de burocracia, expansión estatal y trabas a la inversión, advirtió sobre el deterioro fiscal y el desempleo, y aseguró que la administración ya está mostrando resultados mediante gestión administrativa, agilización de permisos e incluso una ofensiva de cobranza sobre deudores del CAE. En ese contexto, insistió en que, con o sin aprobación de la ley, el Ejecutivo seguirá avanzando usando todas las herramientas disponibles, incluidos decretos.