Habitar los cuerpos en consciencia con el bienestar emocional

En gran medida, han sido las mujeres quienes, a lo largo de la historia, han sido más cuestionadas por su apariencia física. Hubo épocas en las que la extrema delgadez se reconocía como símbolo de belleza, valorando figuras frágiles y fáciles de controlar desde una cultura patriarcal. Hoy, en cambio, los físicos musculosos, en mujeres y hombres, se asocian a fuerza y poder, instalándose como un ideal a alcanzar. Así se transita por distintos momentos históricos, persiguiendo modelos que muchas veces no acompaña la salud emocional de las personas.

¿Será posible habitar nuestros cuerpos desde una mirada de gratitud, reconociendo la importancia de cuidarlos más allá de los estándares de belleza imperantes y avanzando hacia la aceptación de sus diversas formas, colores y proporciones?

Si bien existen parámetros de salud que nos invitan a mantener un equilibrio desde lo biológico, también es necesario ampliar la perspectiva: pasar de lo accesorio a lo esencial, dejando atrás la autocrítica por no alcanzar “lo perfecto”, la opinión ajena, o los cuestionamientos crueles, públicos o privados, que, con o sin intención, dañan la autoestima y el bienestar emocional.

La invitación es a cultivar el respeto, aceptación y amor por el cuerpo que nos acompaña. Esta es la mayor revolución que se puede hacer: anular las opiniones externas que no se han pedido, lo cual ayudará a vivir con mayor libertad, priorizando y dejando atrás la idea de una “perfección” que, en realidad, no existe en ninguna dimensión de la vida humana.