Liderazgo femenino: El impulso transformador para la logística en salud

En el corazón de la logística en salud, ese engranaje invisible que asegura que medicamentos, dispositivos médicos y suministros lleguen a tiempo y en perfectas condiciones, las mujeres tenemos un rol crucial. Representamos más del 70% del personal sanitario en Latinoamérica, pero ocupamos menos del 30% de los cargos directivos en el sector salud, según datos recientes de la OPS. En logística, donde ostentamos el 36% de los roles en cadenas de suministro, el techo de cristal es aún más evidente: en Chile, solo hay 21% de directoras en transporte y almacenamiento.

Esta brecha no es solo una cuestión de equidad. Es un freno al desarrollo de una industria estratégica. Estudios muestran que el liderazgo femenino eleva la eficiencia operativa en un 16-26%, fomenta la resiliencia en crisis y mejora la trazabilidad y sostenibilidad de las cadenas. En Grupo Ahona, bajo mi liderazgo, hemos vivido esto en primera persona: gestionamos almacenamiento, logística hospitalaria y cadena de frío con un enfoque que prioriza la trazabilidad y la seguridad del paciente.

Potenciar este liderazgo no solo cerrará brechas de género; fortalecerá sistemas de salud enteros, ahorrando vidas y recursos. En este sentido, es importante fortalecer alianzas con entidades como GS1 para capacitar a mujeres en estándares globales de identificación y trazabilidad, rompiendo barreras técnicas en un sector dominado por estereotipos masculinos e integrar IA y IoT en rutas optimizadas, para atraer talento femenino que ya destaca en análisis predictivo y gestión de datos.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, les invito a mirar el futuro con determinación. Juntos construyamos cadenas logísticas en salud más equitativas, eficientes y humanas.