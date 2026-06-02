¿Quién tiene la culpa de la baja natalidad? El castigo sistémico de ser madre en Chile

En estos últimos días los medios de comunicación nos han bombardeado con noticias alarmantes acerca de la baja natalidad que enfrenta nuestro país. Según indican las cifras, los nacimientos en Chile cayeron un 46,9% en 30 años, lo que se refleja físicamente en la disminución de camas destinadas a partos y atención neonatal en distintos recintos de salud. Lo curioso de esta situación es cómo la opinión pública apunta como principal ‘’culpable’’ a las mujeres. Si bien biológicamente somos quienes traemos vida al mundo, no tenemos en lo absoluto responsabilidad frente a este escenario.

Por eso, me parece urgente hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué circunstancias pretenden que las mujeres tengamos hijos en una sociedad que castiga y denigra la maternidad y las infancias?

Tener un hijo hoy en Chile es, económicamente, un salto al vacío para las mujeres. Según el estudio Gender Gaps In Labor Informality: The Motherhood Effect (2021), tras el nacimiento del primer hijo, las madres chilenas sufren un impacto masivo y a largo plazo: el empleo formal femenino cae en promedio un 22% durante la primera década de maternidad, mientras que sus ingresos mensuales disminuyen un 28%.

A este castigo económico se suma la postergación de sus estudios, donde miles de mujeres chilenas deben congelar o abandonar sus estudios superiores técnicos o universitarios debido a la falta de redes de apoyo, limitando su desarrollo profesional y perpetuando la brecha de género antes de entrar al mercado laboral.

Ante la falta de corresponsabilidad, la tasa de informalidad laboral entre las madres trabajadoras sube un 38%. Las mujeres chilenas se ven obligadas a recurrir a empleos informales buscando flexibilidad horaria para cuidar a sus hijos, pero pagando el costo de perder seguridad social, estabilidad y crecimiento económico.

Según datos del INE y del termómetro laboral Zoom de Género, cuando hay menores de 5 años en el hogar, la participación laboral de los hombres se mantiene en un 85,7%, mientras que la de las mujeres cae drásticamente al 58,3%. Además, el 28,3% de las chilenas declara que no busca empleo por ‘’responsabilidades familiares permanentes’’, en contraste, solo un 2,6% de los hombres se encuentra en esa situación por la misma causa.

Finalmente, el castigo nos persigue hasta la vejez. Históricamente las mujeres en Chile se jubilan con pensiones que son, en promedio, entre un 30% y un 40% más bajas que las de los hombres.

El escenario se vuelve aún más hostil cuando analizamos las políticas públicas de este gobierno, el cual se ha caracterizado por un fuerte recorte a beneficios sociales que repercuten directamente en la maternidad y las familias.

El escenario se vuelve aún más hostil cuando analizamos las políticas públicas de este gobierno, el cual se ha caracterizado por un fuerte recorte a beneficios sociales que repercuten directamente en la maternidad y las familias.

En primer lugar, se aplicó un recorte histórico a FONASA por más de $259 mil millones de pesos, debilitando la salud pública donde se atiende la mayoría de las madres de este país. A esto se suma una reducción presupuestaria de $32 mil millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que repercute en programas orientados directamente a la protección de los niños: el Servicio Mejor Niñez sufrió un recorte de $13 mil millones; la Subsecretaría de la Niñez de $3 mil millones; y la Red de Apoyo al Recién Nacido (programa AJUAR) una disminución de $2 mil millones. Para rematar, la propuesta del Ministro Quiroz de descontinuar el programa de alimentación JUNAEB lo cual atentaría directamente contra la alimentación de las infancias en etapa escolar.

La caída de la natalidad en Chile no es un problema de egoísmo de las mujeres; es una respuesta racional ante un sistema que nos ahoga. Nos exige parir para sostener el futuro demográfico del país pero al mismo tiempo el mercado laboral nos discrimina, nos precariza, reduce nuestros sueldos y destruye nuestras futuras pensiones por el solo hecho de cuidar.

Si el país quiere revertir sus cifras de natalidad debe dejar de apuntarnos con el dedo y empezar a construir un sistema que verdaderamente proteja, financie y respete el acto de cuidar.