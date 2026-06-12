Los horizontes históricos del Ministerio de la Mujer, a 10 años de su creación

Este mes, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género celebra sus primeros diez años. Fue el 1 de junio de 2016 cuando esta cartera, liderada entonces por Claudia Pascual, reemplazó al SERNAM para encargarse de coordinar las políticas públicas que apuntaran a la equidad entre hombres y mujeres, y a acabar con la discriminación contra estas últimas.

Su labor, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Incluso su existencia se ha visto cuestionada. ¿Por qué y para qué se requiere un Ministerio en esta materia? ¿Cómo se abordaban antes los asuntos públicos vinculados a las mujeres? ¿Qué cambios se han generado en su favor con este hito de fundación?

Abordar estas preguntas requiere, tal vez, dilucidar por qué se consideró necesario crear esta institución y qué dice esta iniciativa sobre las transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad en perspectiva histórica.

Durante gran parte de nuestra existencia republicana, las mujeres estuvieron presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, pero no siempre fueron reconocidas como ciudadanas en plenitud. Participaron en educación, trabajo, cultura, incluso con voz política, pero solían hacerlo desde espacios informales, sin reconocimiento de sus derechos. No estaban ausentes, pero la mirada pública no tendía a verlas.

A lo largo del siglo XIX y parte del XX, las políticas dirigidas a las mujeres se asociaron a su rol familiar. Promovían su educación, pero pensando en formar mejores madres. Protegían su trabajo, pero desde la premisa de su fragilidad. Se legisló sobre ellas sin incorporarlas a la toma de decisiones. Sin embargo, a medida que se incorporaron a la educación superior, al mundo laboral y a los espacios de representación política, las desigualdades que latían en múltiples dimensiones se fueron haciendo más evidentes.

En ese contexto surgieron organismos especializados y, finalmente, este Ministerio. Su creación respondió a la convicción de que ciertos cambios no podían depender de programas específicos; requerían una transformación cultural profunda. Pero como ocurre con todo desafío de esta naturaleza, se trata de una tarea de largo plazo. Los lenguajes, prejuicios e imaginarios no mutan de la noche a la mañana, menos cuando no todos quieren que cambien. El cuidado debe estar en que la intención no se fuerce para acelerarla artificialmente, pues su imposición puede provocar la reacción contraria: resistencia, hastío, retroceso y provocación.

Las transformaciones culturales pueden incluso requerir el paso de generaciones, porque sólo se consolidan cuando dejan de percibirse como una exigencia y pasan a formar parte de las convicciones compartidas de una sociedad. Y allí radica su paradoja: el éxito último de este Ministerio podría consistir en que se vuelva innecesario. Los problemas y desigualdades no desaparecerán por decreto, sino cuando sus principios se encuentren tan incorporados en la cultura que ya no requieran ser promovidos por una institución; cuando logren arraigarse en las prácticas cotidianas y en las relaciones humanas.

Visto en perspectiva histórica, el Ministerio de la Mujer no constituye un punto de llegada, sino una etapa en un proceso histórico mucho más largo. Antes fueron las escuelas, el acceso a la universidad, el sufragio o la incorporación al mundo profesional. Cada generación identificó obstáculos y propuso soluciones. Sólo los futuros historiadores podrán confirmar si esta institución logró convertirse en motor de transformación cultural o si terminó siendo una expresión pasajera de las preocupaciones de su época. Como ocurre con todo hito, la historia tendrá la última palabra.