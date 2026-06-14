Se requieren más donantes voluntarios de sangre

El Día Mundial del Donante de Sangre es impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer a quienes, de manera voluntaria, contribuyen a salvar vidas mediante la donación de sangre. Asimismo, busca concientizar sobre la necesidad permanente de contar con donantes regulares que permitan garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para quienes los necesitan.

La sangre y sus derivados son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de salud. Se utilizan diariamente en procedimientos quirúrgicos, tratamientos oncológicos, trasplantes, accidentes de tránsito, emergencias obstétricas y diversas enfermedades crónicas. Según la OMS, cada año se realizan aproximadamente 118,5 millones de donaciones de sangre en el mundo, reflejando la relevancia de este recurso para la atención sanitaria.

En Chile, si bien la donación voluntaria ha mostrado avances durante los últimos años, aún existe el desafío de aumentar el número de donantes habituales. Una proporción importante de las donaciones continúa realizándose por reposición, es decir, motivadas por la necesidad de un familiar o cercano. Sin embargo, la evidencia demuestra que los sistemas sustentados en donantes voluntarios y repetitivos ofrecen mayor seguridad y disponibilidad de sangre para toda la comunidad.

Una sola donación puede beneficiar a varias personas. A partir de una unidad de sangre es posible obtener distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, los cuales pueden ser utilizados en pacientes con necesidades clínicas diferentes. De esta forma, un gesto que toma pocos minutos puede transformarse en una oportunidad de vida para múltiples personas.

Desde la salud materna y ginecológica, disponer de sangre segura resulta fundamental. Las hemorragias obstétricas continúan siendo una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo y pueden presentarse de manera inesperada durante el embarazo, el parto o el puerperio. Asimismo, cirugías ginecológicas complejas, como histerectomías o procedimientos oncológicos, pueden requerir transfusiones para garantizar una atención segura. En estos casos, contar con reservas disponibles puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de promover la educación y derribar mitos en torno a la donación de sangre. Fomentar una cultura de solidaridad y compromiso permite fortalecer los bancos de sangre y responder oportunamente a las necesidades de la población.

El Día Mundial del Donante de Sangre nos recuerda que todos podemos ser parte de una cadena que salva vidas. Donar sangre es un acto seguro, sencillo y profundamente humano que beneficia a toda la comunidad.