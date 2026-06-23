El viaje de las ingenieras de Chile

Cada 23 de junio, el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería celebra el aporte de las ingenieras en todo el mundo. Instaurado por la Women’s Engineering Society (en español Sociedad de Mujeres en la Ingeniería), este año el lema global es “Engineering Intelligence (Inteligencia ingenieril).

En un contexto definido por la escasez energética, la expansión de la inteligencia artificial y la fragilidad en las cadenas de suministro, la iniciativa adquiere una relevancia inédita no solo por destacar la excelencia y el liderazgo femenino sino porque resuena con la necesidad urgente de diseñar soluciones sostenibles para desafíos altamente complejos. Es además un llamado a las niñas y jóvenes a comenzar su viaje como ingenieras y a asumir con nosotras el propósito de pensar y fabricar el bienestar de hoy y mañana.

En Chile, la brecha de género en ingeniería sigue arraigada en nuestra cultura. Las soluciones se han enfocado principalmente en facilitar el acceso a la educación formal; sin embargo el desarrollo del país exige dar el paso siguiente y facilitar la participación activa de las ingenieras en todos los espacios en donde su talento sea necesario, desde las faenas de campo hasta la alta dirección y la toma de decisiones estratégicas.

El diseño de infraestructura vial y ferroviaria de Justicia Espada Acuña, la modernización de los procesos agroindustriales impulsada por Victoria Tagle y la investigación metalúrgica liderada por Carmen Schwarze y Beatriz Levi en la primera mitad del siglo XX demuestran que la capacidad técnica y de gestión de las mujeres ha sido históricamente determinante. La inserción femenina es una oportunidad concreta para acelerar el progreso del país.

La variedad enriquece y multiplica las herramientas para abordar desafíos difíciles. El viaje de las ingenieras es la posibilidad de modernizar colectivamente el diseño de nuestro país, es una invitación a participar de escenarios en donde la originalidad, la habilidad, la disciplina y la determinación de mujeres y hombres sumen fuerzas para cimentar el bien común.