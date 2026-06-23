Mujer en la ingeniería: nuevos tiempos, nuevos referentes

Cada 23 de junio conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha que nos invita a reconocer el aporte de muchas mujeres que, con sus habilidades, constancia y vocación, han contribuido al desarrollo de la ingeniería y a la construcción de un mundo más innovador, sostenible y equitativo.

La ingeniería ha sido históricamente un espacio donde la participación femenina ha enfrentado desafíos y barreras. Sin embargo, generación tras generación, las mujeres han demostrado que el conocimiento, la creatividad y el liderazgo no tienen género. Gracias a su esfuerzo y compromiso, hoy contamos con referentes que inspiran a nuevas estudiantes y profesionales a transformar realidades desde distintos ámbitos de la ingeniería.

La ingeniería no se trata solo de cálculos, diseños o tecnologías; se trata de comprender problemas, generar conocimiento y aportar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. En ese propósito, las mujeres han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental desde la industria, la academia, la investigación, la gestión pública y el emprendimiento.

En universidades y centros de investigación, cada vez más mujeres lideran proyectos, impulsan nuevas líneas de conocimiento y forman a las futuras generaciones de profesionales. Su contribución fortalece la excelencia académica, promueve la innovación y fomenta una ingeniería más conectada con las necesidades de la sociedad.

Esta conmemoración también es una oportunidad para agradecer y reconocer a todas aquellas mujeres que han abierto caminos y acompañado trayectorias: madres, abuelas, profesoras, investigadoras, colegas, mentoras y amigas que, con su ejemplo y apoyo, han demostrado que es posible avanzar, incluso frente a la incertidumbre o las dificultades.

Celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería es valorar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de miles de mujeres que contribuyen día a día al desarrollo de una disciplina más inclusiva y diversa. Asimismo, es una invitación a seguir generando oportunidades para que más niñas y jóvenes descubran en la ingeniería un espacio donde desarrollar su talento y contribuir activamente a la construcción de una mejor sociedad para todas y todos.