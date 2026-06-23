Publicidad
Mujer en la ingeniería: nuevos tiempos, nuevos referentes Yo opino Créditos: El Mostrador.

Mujer en la ingeniería: nuevos tiempos, nuevos referentes

Publicidad
Rossana Sepúlveda
Por : Rossana Sepúlveda Directora Dirección de Postgrado Universidad de Atacama.
Ver Más

El Mostrador Fuente Preferida

Cada 23 de junio conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha que nos invita a reconocer el aporte de muchas mujeres que, con sus habilidades, constancia y vocación, han contribuido al desarrollo de la ingeniería y a la construcción de un mundo más innovador, sostenible y equitativo.

La ingeniería ha sido históricamente un espacio donde la participación femenina ha enfrentado desafíos y barreras. Sin embargo, generación tras generación, las mujeres han demostrado que el conocimiento, la creatividad y el liderazgo no tienen género. Gracias a su esfuerzo y compromiso, hoy contamos con referentes que inspiran a nuevas estudiantes y profesionales a transformar realidades desde distintos ámbitos de la ingeniería.

La ingeniería no se trata solo de cálculos, diseños o tecnologías; se trata de comprender problemas, generar conocimiento y aportar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. En ese propósito, las mujeres han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental desde la industria, la academia, la investigación, la gestión pública y el emprendimiento.

En universidades y centros de investigación, cada vez más mujeres lideran proyectos, impulsan nuevas líneas de conocimiento y forman a las futuras generaciones de profesionales. Su contribución fortalece la excelencia académica, promueve la innovación y fomenta una ingeniería más conectada con las necesidades de la sociedad.

Esta conmemoración también es una oportunidad para agradecer y reconocer a todas aquellas mujeres que han abierto caminos y acompañado trayectorias: madres, abuelas, profesoras, investigadoras, colegas, mentoras y amigas que, con su ejemplo y apoyo, han demostrado que es posible avanzar, incluso frente a la incertidumbre o las dificultades.

Celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería es valorar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de miles de mujeres que contribuyen día a día al desarrollo de una disciplina más inclusiva y diversa. Asimismo, es una invitación a seguir generando oportunidades para que más niñas y jóvenes descubran en la ingeniería un espacio donde desarrollar su talento y contribuir activamente a la construcción de una mejor sociedad para todas y todos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad