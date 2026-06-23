Gobierno confirma ubicación de 64 niños haitianos reportados como inubicables y descarta delitos

El gobierno confirmó que fueron localizados los 64 niños haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República. El anuncio fue realizado en un punto de prensa por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Cerna aseguró que todos los menores fueron contactados y que se mantienen en buenas condiciones. Además, afirmó que están en situación regular y, en su mayoría, escolarizados.

“Ellos se encuentran bien”, destacó el director de la PDI.

La información fue entregada como noticia en desarrollo, sin que se reportaran nuevos antecedentes en la publicación original sobre las circunstancias de su ubicación o eventuales medidas posteriores.