Leche materna por redes sociales: una alerta que va más allá de la comercialización

La alerta emitida por el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca respecto a la venta de leche materna a través de redes sociales, ha generado preocupación por los riesgos sanitarios asociados a esta práctica. Sin embargo, detrás de esta noticia, existe una realidad más profunda que merece ser observada desde una perspectiva de salud pública.

Cuando una familia busca leche materna por Facebook, la noticia no es la publicación, sino que detrás de esa búsqueda existe un recién nacido que necesita alimentarse, padres que requieren respuestas y un sistema que aún enfrenta desafíos para garantizar alternativas seguras y oportunas.

La leche materna es un fluido biológico vivo que contiene anticuerpos, células inmunológicas, hormonas y microorganismos beneficiosos para el desarrollo del recién nacido. Precisamente por esta riqueza biológica, también requiere estrictos controles cuando es destinada a un niño que no es hijo de la madre donante. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos de acceder a leche humana fuera de sistemas regulados, debido a posibles enfermedades transmisibles, contaminación bacteriana o problemas asociados a la conservación y transporte.

No obstante, centrar la discusión únicamente en los riesgos impediría comprender por qué estas prácticas ocurren. Familias con recién nacidos prematuros, dificultades de lactancia o problemas de salud neonatal, terminan buscando desesperadamente alternativas cuando sienten que no cuentan con apoyo suficiente. A ello se suma que, para algunas mujeres en contextos de vulnerabilidad económica, la producción excedente de leche puede transformarse en una oportunidad de generar ingresos.

La evidencia científica demuestra que la leche humana donada reduce complicaciones graves en recién nacidos prematuros, como enterocolitis necrosante, infecciones y mortalidad neonatal. Por ello, la OMS recomienda que, cuando la leche de la propia madre no está disponible, la mejor alternativa sea la leche humana donada proveniente de bancos acreditados.

Chile cuenta actualmente con un único Banco de Leche Humana, ubicado en el Hospital Dr. Sótero del Río. Su experiencia ha demostrado que es posible garantizar una donación segura mediante selección de donantes, exámenes, controles microbiológicos y procesos de pasteurización. Sin embargo, la existencia de una sola unidad para todo el país invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer una red nacional que permita ampliar el acceso a este recurso, especialmente para los recién nacidos más vulnerables.

La venta de leche materna por internet no es solamente una noticia contingente. Es también una señal de que existe una necesidad real que nuestro sistema sanitario aún no logra cubrir completamente. Más que sancionar, el desafío consiste en educar, acompañar y avanzar hacia políticas públicas que permitan que el acceso a leche humana segura no dependa de la suerte, las redes sociales o la capacidad económica de una familia, sino de una respuesta sanitaria oportuna y equitativa.