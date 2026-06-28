“Dejará de existir”: Trump endurece advertencia contra Irán tras nueva ofensiva militar de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia contra Irán luego de una nueva ofensiva militar estadounidense, asegurando que la República Islámica “dejará de existir” si Washington se ve obligado a retomar una guerra abierta. El mandatario acusó a Teherán de incumplir nuevamente el acuerdo de alto el fuego y afirmó que su país podría responder con una acción militar de mayor escala.

“Aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!”, comentó en su red Truth Social.

Trump no sólo informó sobre el ataque de aviones estadounidenses. En la misma red social advirtió que podría abandonar la prudencia si continúan las agresiones. “Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, escribió.

La operación fue confirmada posteriormente por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que señaló que los ataques estuvieron dirigidos contra infraestructura militar vinculada a sistemas de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y capacidades para el despliegue de minas navales.

Según el mando militar, la ofensiva respondió al ataque atribuido a Irán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, además de otras acciones dirigidas contra embarcaciones comerciales. El Centcom sostuvo que, tras un primer bombardeo estadounidense efectuado el viernes, Teherán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por continuar con las hostilidades.

El nuevo intercambio militar se produjo después de que Irán acusara a Washington de incumplir el memorando de entendimiento suscrito el 17 de junio para detener el conflicto y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras ambas naciones mantienen negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pese al recrudecimiento de la tensión, el Comando Central aseguró que el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho continúa operando y afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para responder ante cualquier nueva amenaza.