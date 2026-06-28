Chile Vamos respalda llamado de Kast a fortalecer oficialismo en medio de tensiones con Republicanos

El llamado del Presidente José Antonio Kast a reforzar la unidad entre los partidos que respaldan al Gobierno encontró una rápida acogida en Chile Vamos, cuyos dirigentes destacaron la necesidad de mantener la coordinación para impulsar la agenda del Ejecutivo en materias de seguridad, economía y políticas sociales.

Desde Renovación Nacional, según reportó Emol, el jefe de bancada de diputados, Diego Schalper, valoró el mensaje del Mandatario y sostuvo que, pese a las distintas sensibilidades presentes en el oficialismo, el objetivo común debe ser sacar adelante el programa de gobierno.

“Todos tenemos la convicción de que hay que sacar el programa de gobierno adelante, pero para eso necesitamos unidad, respeto y aceptar que hay distintas miradas, pero un mismo fin: sacar a Chile adelante”, afirmó.

En la misma línea, la UDI afirmó que el sector enfrenta una oportunidad para avanzar de manera conjunta y planteó que la cohesión será fundamental tanto para el desarrollo de la actual administración como para dar continuidad política al bloque.

El respaldo surgió luego de que la UDI presentara al Presidente la denominada “Agenda Social para Chile”, documento entregado durante el Consejo Social del partido y que incorpora propuestas relacionadas con listas de espera, vivienda, desempleo femenino, sala cuna universal, seguridad, crecimiento económico y demandas levantadas desde las regiones.

Durante la actividad, Kast agradeció el apoyo recibido por el gremialismo y enfatizó que la conducción del país requiere un esfuerzo colectivo. “Esto es un equipo, esto no es una individualidad, no es una persona la que tiene que hacerse cargo”, afirmó el Mandatario.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por las diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano durante los primeros cien días de gobierno, así como en la acusación constitucional impulsada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que generó reparos en Chile Vamos por sus posibles efectos sobre la agenda legislativa del Ejecutivo.

A esto se han sumado intercambios de críticas entre dirigentes de ambas fuerzas y la resistencia de algunos sectores de Chile Vamos a consolidar una coordinación más estrecha con Republicanos, pese a la propuesta del Gobierno de establecer reuniones semanales para ordenar posiciones comunes y disminuir las tensiones internas.