La derecha mundial se reúne en Chile y prepara una ofensiva contra los derechos de las mujeres

El proyecto de ley “Escucha su corazón” se relaciona de manera directa con la articulación de la derecha de Chile a escala global. Ejemplos notables de esta última son las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, como la expansión de la Declaración de Consenso de Ginebra contraria al aborto y los derechos LGTBQ+, y el rol que juega el Foro de Madrid a realizarse el próximo 3 y 4 de septiembre en Chile, encuentro liderado por la derecha radical española, al alero de Vox y la Fundación Disenso.

Ambas articulaciones de la derecha representan a nivel global una apuesta de avanzada ideológica conservadora que busca atentar de manera organizada contra la vida de las mujeres, desplegando una agenda regresiva y restrictiva en derechos desde gobiernos autoritarios y neoliberales.

Por un lado, los líderes y representantes de la Declaración de Ginebra tienen a Chile como un potencial país para expandirse: Bethany Kozma, activista antiderechos líder de la Declaración de Ginebra y parte del gobierno de Trump, se reunió el pasado 12 de agosto con la ministra Judith Marín para extender sus planes antiderechos.

La Declaración de Ginebra busca renegar de los acuerdos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, promueve una concepción restrictiva de la familia como “la unidad natural de la sociedad, dada por la unión entre hombres y mujeres”, persigue las redes de acompañamiento clandestino al aborto e impulsa leyes torturadoras hacia las mujeres, como la polémica ley latidos. Esta agenda está siendo impulsada en Chile por el Partido Republicano.

El proyecto latidos es, de hecho, una copia de un proyecto de ley de la ultraderecha estadounidense. La senadora ultraderechista Vanessa Kaiser ligó este proyecto con la caída de la tasa de natalidad. La ultraderecha global intenta obligarnos a ser máquinas de parir para seguir asegurándoles una mano de obra barata. Pero nosotras sostenemos que la maternidad forzada no es ni será política de natalidad.

En la misma línea se efectuará en Santiago la próxima semana el Foro de Madrid, una cumbre de la derecha radical del mundo, que contará con representantes de diversos países. Los mismos que celebran golpes de Estado se encuentran para hacer escuela, expandir alianzas y definir los rumbos de sus políticas duplicadoras de riqueza para los ricos y empobrecedoras para las y los trabajadores. Anuncian, con falsas ideas de libertad y democracia, los anhelos oportunistas de su clase.

Ante lo anterior es importante señalar que en Chile el rostro antiderechos y antidemocracia lo tiene la derecha, y que para las mujeres, hoy lo encarna la ministra Judith Marín, quien en su gestión no ha hecho absolutamente nada en favor de nosotras. Mientras hablan de proteger a las mujeres, empujanuna ley antidenunciantes, que busca perseguir y castigar a quienes se atreven a denunciar tras años de silencio, y respalda políticas de castigo y criminalización a quienes sostienen redes de apoyo y solidaridad para mujeres que abortan.

Todas estas políticas de la derecha radical son de absoluta hipocresía, porque son justamente los sectores que se autodenominan pro-vida los que sistemáticamente atacan las condiciones para una vida digna de quienes no son de la élite. Decidieron descargar el alza de los combustibles sobre la población, se recortan programas sociales clave para las mujeres (especialmente las mujeres rurales) y aumentan deliberadamente la desigualdad, con las políticas más regresivas desde la dictadura. Mientras el desempleo femenino aumenta, pretenden que las y los trabajadores paguen la sala cuna con su seguro de cesantía. Dicen defender la familia mientras pretenden alargar las jornadas de trabajo y eliminar la indemnización por despido, haciendo que el trabajo sea aún más inestable y precario.

Ahora no basta con saber quiénes son ni hacia dónde apuntan sus políticas regresivas: nuestra tarea es lograr organizar una respuesta masiva y convocante contra los retrocesos antimujeres.