Doble derrota de Kast en encuesta: mayoría de ciudadanos y políticos desaprueba su gestión

Una nueva encuesta Qualiz-U. Central puso cifras a una de las tensiones habituales del debate político: la distancia entre las preocupaciones de la ciudadanía y las prioridades de quienes participan directamente en la política. El estudio, realizado entre el 17 y el 23 de agosto a nivel nacional, aplicó el mismo cuestionario a una muestra ciudadana y a un panel compuesto por parlamentarios, exministros, exsubsecretarios, dirigentes políticos y asesores, con el objetivo de contrastar ambas percepciones.

La primera diferencia aparece en la evaluación del Gobierno de José Antonio Kast. Entre los ciudadanos consultados, un 36,5% aprueba la gestión del Presidente, mientras un 50,5% la desaprueba y un 13% se mantiene neutral.

Pero la evaluación es aún más negativa entre los integrantes del panel político. Allí, 60,5% desaprueba la gestión de Kast, frente a un 23,3% que la aprueba y un 16,3% que no aprueba ni desaprueba.

Crecimiento y seguridad, prioridades compartidas

Pese a las diferencias, ciudadanía y mundo político coinciden en buena parte de las prioridades que debería abordar el país. El crecimiento económico y el empleo aparecen como la principal preocupación para ambos grupos: es mencionado por el 76,7% del panel político y el 65,6% de la ciudadanía.

En segundo lugar aparece el combate al narcotráfico y al crimen organizado, con 58,1% entre los actores políticos y 55,7% entre los ciudadanos.

Las diferencias se hacen más visibles al abordar problemas que tienen una expresión más cotidiana. La salud pública y la gestión de las listas de espera es priorizada por el 45,8% de la ciudadanía, pero solo por el 34,9% del panel político.

En materia de delincuencia, en cambio, ocurre lo contrario: constituye una prioridad para el 39,5% de los integrantes del panel, frente al 25% de los ciudadanos.

La brecha es todavía más marcada cuando se consulta por el costo de la vida. Un 23,5% de la ciudadanía lo identifica entre sus prioridades, mientras que solo un 7% del panel político lo hace.

Para el director ejecutivo de Qualiz, Carlos Correa, estos resultados muestran una desconexión relevante entre ambos mundos.

“Uno de los principales hallazgos de esta encuesta es que existe una brecha evidente entre la forma en que la ciudadanía y el mundo político están leyendo las prioridades del país”, sostiene.

Correa destaca que, aunque existe coincidencia en crecimiento económico y crimen organizado, las diferencias en salud, delincuencia y, particularmente, costo de la vida evidencian que “las preocupaciones cotidianas de las personas no siempre tienen el mismo peso en la agenda de quienes participan directamente en la política”.

A su juicio, se trata de una señal relevante para el sistema político, porque la representación también depende de comprender cuáles son los problemas que impactan directamente en la vida diaria de las personas.

Kaiser lidera entre ciudadanos; Orrego, entre políticos

La distancia también aparece al mirar las preferencias presidenciales. Entre la ciudadanía, el primer lugar lo ocupa Johannes Kaiser, con un 16,9%. Le siguen Gabriel Boric, con 15,1%; Tomás Vodanovic, con 9,6%, e Iván Poduje, con 8,9%.

El escenario cambia radicalmente entre los integrantes del panel político. Allí quien encabeza las preferencias es Claudio Orrego, con 14,3%, pese a que solo alcanza un 1,5% entre los ciudadanos consultados.

Kaiser presenta el fenómeno inverso: mientras lidera entre la ciudadanía, obtiene apenas un 2,4% entre los actores políticos.

Para el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, las diferencias expresan dos lógicas distintas frente al escenario presidencial.

“Mientras la ciudadanía se inclina por figuras que expresan posiciones políticas más definidas, el panel político parece privilegiar a una figura como Claudio Orrego, asociada a una mayor capacidad de diálogo, transversalidad y construcción de acuerdos”, plantea.

Moreno sostiene que el resultado muestra que el mundo político está mirando hacia liderazgos capaces de articular mayorías y generar consensos en un escenario marcado por la fragmentación.

El desafío, agrega, será determinar si esa búsqueda de acuerdos consigue también conectar con una ciudadanía que se mantiene distante de la política tradicional.

La percepción sobre las empresas también marca distancia

La encuesta detectó otra diferencia cuando se consultó por la valoración del sector empresarial. Ante la pregunta sobre qué empresa hace un mayor bien para el país y su gente, un 19,1% de los ciudadanos respondió que ninguna empresa representa un aporte significativo.

Esa respuesta, en cambio, no aparece entre los integrantes del panel político.

El contraste se suma a las diferencias detectadas en prioridades y preferencias electorales, configurando una fotografía de percepciones que no siempre convergen entre quienes viven directamente los efectos de las políticas públicas y quienes participan en su definición.

El estudio utilizó una encuesta online autoadministrada. La muestra ciudadana ponderada contempló 524 casos distribuidos en las 16 regiones del país, con un margen de error de ±4,3% y un nivel de confianza de 95%.

El Panel Político, en tanto, tiene carácter no probabilístico. Por ello, sus resultados deben entenderse como una radiografía cualificada de actores relevantes del mundo político, y no como una estimación representativa del conjunto de quienes integran ese universo.

Revisa aquí el estudio completo: Brecha Pública | UCEN–Qualiz.