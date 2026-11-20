Hay hombres que son encantadores en sociedad. Saludan al conserje por su nombre, se fijan en que a nadie le falte vino y jamás levantarían la voz delante de un colega. Sus amigos los consideran excelentes personas y sus parejas han escuchado más de una vez lo afortunadas que son. Algunos, sin embargo, guardan para la casa otra versión de sí mismos, una que descalifica, controla o humilla sin despeinarse. Después salen juntos a un cumpleaños, sonríen para la foto y nadie sospecha nada, entre otras cosas porque nadie tiene motivos para sospechar.

Imaginemos una comida entre amigos. Ella empieza a contar una anécdota y él la interrumpe para corregir un detalle insignificante, sonriendo, con esa familiaridad que permite hacer pasar una descalificación por broma. Ya en el auto le reprocha que habló demasiado, que hizo el ridículo, que debería aprender a comportarse.

Ella le dice que se sintió humillada y él responde que está exagerando, que nadie más lo tomó así. Al día siguiente todo parece normal. En la próxima comida, eso sí, ella va a medir mejor sus palabras, y en la siguiente un poco más, hasta que alguna amiga comente que la nota más callada y lo atribuya al cansancio.

Una escena así, por sí sola, no prueba nada. Las parejas discuten, se critican y se hieren sin que eso las convierta en relaciones de maltrato. Lo que cambia el cuadro es la repetición y, sobre todo, su efecto: cuando opinar termina una y otra vez en humillación o castigo, la persona aprende a no opinar. Creo que en estas relaciones la violencia se ve menos en lo que él hace que en lo que ella va dejando de decir. Se mide por sustracción, y por eso cuesta tanto mostrarla. No hay moretón para una anécdota que nunca se contó.

La llamada ley del hielo es un buen ejemplo, porque muchas parejas la tienen por una forma civilizada de enojarse. Pedir tiempo para calmarse después de una discusión es legítimo; retirar la palabra y el afecto durante días para castigar, o para que el otro ceda, es otra cosa. Quien recibe ese silencio suele terminar repasando la discusión en loop, buscando qué hizo mal y pidiendo disculpas por algo que no alcanza a entender. Hay personas que se enorgullecen de no haber gritado jamás en una discusión mientras llevan tres días tratando a su pareja como si no existiera.

A veces el control se instala tan de a poco que cuesta saber cuándo empezó. Nadie le prohibió salir con sus amigas, pero ella dejó de hacerlo porque ya conoce los reproches de la vuelta. Tampoco pide permiso para comprarse algo, aunque termina justificando cada gasto. Apenas escucha las llaves en la puerta sabe si conviene conversar o dejar el problema para otro día. Él está estresado, tuvo una semana difícil, siempre ha sido de carácter fuerte. Desde que el sociólogo Evan Stark lo describió, a este patrón se le llama control coercitivo: amenazas, castigos, vigilancia y aislamiento que van estrechando la libertad de la pareja sin necesidad de prohibir nada, porque las consecuencias de desobedecer ya se conocen de memoria.

En Chile, la Ley 21.675 incluye dentro de la violencia psicológica los tratos humillantes, el control de conductas, la intimidación y la limitación de la libertad de opinión, que es justamente lo que perdió, sin que nadie se lo prohibiera, la mujer de la comida. Y no se trata de una rareza. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2024, el 18,5% de las mujeres de entre 15 y 65 años vivió violencia psicológica durante el último año, es decir, casi una de cada cinco.

En una mesa con cinco o seis amigas, lo más probable es que al menos una haya pasado por eso en los últimos doce meses, aunque esa noche nadie lo note. Entre quienes la han vivido, más de la mitad identifica como agresor principal a una pareja o expareja

¿Cómo explicarles a las amigas que ese que siempre se ofrece a llevarlas a la casa puede pasar días sin dirigirle la palabra a su mujer? Alguien le dirá que lo conoce hace años y que siempre ha sido un caballero, como si compartir unos cuantos asados permitiera saber lo que pasa dentro de una relación. Pero creo que lo más corrosivo ocurre después, adentro de ella. Cuando todo el entorno confirma la versión pública de él, su propia percepción pasa a ser lo raro, y la pregunta de si no estará exagerando se vuelve un hábito. Una mujer que toma decisiones importantes en su trabajo y administra su propia plata puede sentir vergüenza de admitir que en su casa mide cada palabra, como si la independencia que todos le reconocen la obligara también a no necesitar ayuda.

Y queda la dificultad mayor: estas relaciones no son desagradables todo el tiempo. Hay vacaciones, buenas conversaciones, gestos de cariño y momentos en que ella vuelve a ver al hombre del que se enamoró. Puede pasarlo pésimo un martes y disfrutar sinceramente de su compañía el sábado, y las dos cosas son verdad. Para el resto, eso es una contradicción o la prueba de que no era para tanto. Para ella se parece más a un duelo que no termina de empezar, porque reconocer el maltrato obliga a reescribir una historia en la que invirtió años, hijos, amigos en común y buena parte de la imagen que tiene de sí misma. Muchas veces no está defendiendo al marido sino esa historia.

Este 25 de noviembre se van a repetir, con razón, las cifras de femicidios y las imágenes de la violencia que todos sabemos reconocer. Vale la pena sumar una menos fotogénica. Mientras los demás siguen describiéndolo como un hombre extraordinario, puede haber una mujer en el asiento del copiloto calculando qué decir en la próxima comida para no tener problemas cuando vuelvan a casa.