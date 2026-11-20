La productora Fábula confirmó que suspendieron indefinidamente la producción Poeta Chileno, la adaptación del libro de Alejandro Zambra que estaba dirigiendo el cineasta chileno Sebastián Lelio.

El director, responsable de algunas de las películas chilenas más reconocidas internacionalmente, murió en su domicilio el pasado 6 de noviembre.

Según informa el portal británico Screen Daily, también desmintieron que el director Pablo Larraín retomaría la producción, como indicaban algunos rumores. Por ahora, se desconoce qué pasará con la película.

El filme está basado en la novela homónima del escritor chileno Alejandro Zambra y cuenta la historia de un joven poeta que se convierte en padrastro del hijo de su expareja.

La producción era uno de los nuevos proyectos de Lelio, quien alcanzó reconocimiento internacional por películas como Una mujer fantástica, ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.