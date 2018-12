Andrés Couve, el neurocientífico que apuesta por el capital humano, asume como primer ministro de la Ciencia en Chile

El primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ya tiene nombre y apellido: se trata de Andrés Couve, profesor del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI).

Couve fue designado este lunes como el primer ministro de la naciente cartera y lo acompañará en su tarea como subsecretaria Carolina Torrealba Ruiz-Tagle, Directora Ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, programa del Ministerio de Economía Fomento y Turismo y, desde julio de 2018 es también miembro del directorio de la Fundación Chile.

La puesta en marcha de un ministerio de Ciencia era un largo anhelo de la comunidad científica y de las universidades, considerando el bajo apoyo entregado a esta área del conocimiento, vital para el desarrollo del país y su salto tecnológico.

La comunidad científica saludó el nombramiento. "Se complementan y debemos apoyarlos", resumió Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile.

En una reciente entrevista con Sello Propio de El Mostrador, Couve manifestó su postura respecto al ministerio, señalando que “la ley del Ministerio de Ciencias es un primer paso. Pero si creemos que ello va a solucionar los problemas, nos llevaremos una decepción"

Su decepción con el Gobierno anterior

El primer ministro de Ciencia es Licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Biología Celular de la Escuela de Medicina Mount Sinai, de Nueva York. Además, posee un posdoctorado en Neurociencia de la University College London (UCL).

En 2015 integró la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y cumplió un rol activo en la discusión del nuevo ministerio, participando en las comisiones legislativas donde se tramitó el proyecto.

Pero no esconde su balance amargo del trabajo realizado en la anterior administración en materia de ciencia, cuestionando que el debate para instalar el nuevo ministerio no contemplaba ni tiempo, ni plata ni visión para la futura cartera. Incluso golpeó la mesa acusando que el gobierno pretendía “sacar el ministerio por beneficios políticos. No hay una real convicción de fortalecer la ciencia”, confesó en una entrevista con The Clinic.

Con Qué Pasa, en una entrevista de mayo pasado, fue más allá, y se preguntaba: “¿Qué hizo el gobierno anterior para fortalecer la ciencia? Nada. Trataron de aprobar un proyecto de ley para que se percibiera una voluntad que tenía costo cero, ni político, ni financiero”.

De todos modos, aclaraba que “no es un comentario contra Bachelet. Los últimos gobiernos, incluyendo el anterior de Piñera, no han demostrado voluntad política para incorporar a la ciencia en la visión de desarrollo del país”.

Los pasos que vienen

Ahora, con las riendas del ministerio en sus manos, y con Piñera como su superior, Couve tendrá la oportunidad de materializar la nueva estructura que busca darle un impulso real a la ciencia en nuestro país y encabezar –como él mismo lo ha definido- los” segundos pasos” en esta materia.

“(El ministerio) es un primer gran paso, y ahora se necesita un gran pacto de la academia, los científicos, los sectores políticos, empresarial, educacional y otros sectores de interés en la sociedad, para ponernos de acuerdo y decir que aquí hay una oportunidad y podemos contribuir al desarrollo del país. Para eso se necesita pensar, planificar e invertir. El primer paso es el ministerio y ahora tenemos que dar el segundo paso. En Chile nos cuesta mucho dar los segundos pasos, y en general somos buenos para dar los primeros pasos, y ahora tenemos que tomar otro tipo de decisiones”, dijo en Sello Propio de El Mostrador planteando los desafíos que se vienen en esta materia.

Reacciones de científicos

Los científicos, por su lado, manifestaron su esperanza con la nueva dupla.

"Estamos muy contento. Es una tremenda noticia. Son dos personas tremendamente potentes, que han hecho dentro de sus respectivos lugares una tremenda labor en ciencia y en comunicación de la ciencia. Van a hacer una tremenda labor", celebró Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. "Nosotros estamos a su disposición".

Entre los desafíos, Latorre mencionó consolidar el ministerio desde el punto de vista del presupuesto y explicarle a la ciudadanía para qué se necesita ciencia y conocimiento. "Ellos pueden ser los grandes voceros desde el punto de vista de la divulgación de por qué este ministerio se necesita".

Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, por su parte, también se alegró por el nombramiento.

"La ciencia chilena puede aportar de manera directa a nuestra ciudadanía, no sólo a través del conocimiento y cultura, sino que también de tecnologías que pueden resolver problemas que afectan a la sociedad, desde la salud hasta la energía", expresó. "Creo que el nombramiento de Andrés Couve y Carolina Torrealba como líderes del nuevo ministerio es un gran acierto, que estoy seguro cuenta con el apoyo de la comunidad científica nacional”.

El matemático Carlos Conca, Premio Nacional de Ciencias 2003, destacó que Couve es "un científico muy comprometido con la investigación básica aplicable", mientras Torrealba es "una mujer con amplia experiencia en gestión y administración de política científica".

"Pienso que el diálogo con la comunidad científica nacional, en particular con la Academia de Ciencias será fluido, y generador de sinergías importantes en beneficio del país", remató.

Alerta de gremios

Desde los movimientos gremiales también expresaron su apoyo, aunque también sus temores.

"Desde Fundación Axial siempre hemos planteado que lo principal es que el Ministro se dedique a la tarea que está encomendada en la ley: transformar la ciencia, la tecnología y la innovación en un pilar del desarrollo integral de Chile", dijo Natalia Muñoz, portavoz del movimiento Ciencia con Contrato.

"Tememos que se escuche más a los académicos y científicos quienes creen que todos los desafíos que tiene el sector para aportar al desarrollo de Chile se arreglan con más recursos", señaló. "Es cierto que los recursos son fundamentales, pero el 'para qué' es tanto o más importante. Como se va a orientar el uso de los recursos, hacia qué prioridades, es un tema no resuelto y espero que el Ministro demuestre que es algo que va a marcar su gestión".

"La elección de la persona para encabezar el ministerio no debe haber sido fácil. La mayoría de los candidatos representaban intereses corporativos que pueden entrar en conflicto con las políticas necesarias para el país, por lo que espero que el ministro elegido esté a la altura y sepa ponerse por sobre esos conflictos para tomar decisiones que impacten positivamente en el desarrollo de Chile", concluyó, junto con pedir mayores recursos para el rubro.

La presidenta de Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), Claudia Vargas, celebró que haya científicos en la cartera, así como que la ciencia entre en la política "para mejorar el país, en términos de ciencia. Es un gran avance". También elogió la inclusión de una mujer.

"Espero que el nuevo ministro tenga la sabiduría para balancear la política y los intereses de la ciencia, junto con recordar con recordar que alguna vez fue becario, como la gran mayoría de los asociados que represento", en referencia especialmente respecto a la inserción de los estudiantes de ciencias en las universidades "como capital avanzado".

Finalmente, Katia Soto, de la Fundación Más Ciencia, señaló que el nombramiento era una excelente decisión y celebró "que se haya finiquitado este proceso y haber nombrado a dos personas que provienen del mundo de la ciencia. Couve tiene una larga trayectoria en la implementación de su centro Milenio y maneja bastante el tema del desarrollo de políticas públicas en torno a los distintos instrumentos que poseeemos para financiar la ciencia en Chile". Además elogió su vínculo con el tema de la divulgación científica y política científica.

En cuanto a Torrealba, saludó sus vínculos transversales con la divulgación y la investigación "en áreas que son distintas a la academia".