Amparo Noguera desmiente dichos de Ministro de las Culturas: “Es una falta de información enorme”

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, abordó este miércoles el momento en el que recibió gritos y pifias durante su asistencia al Centro Cultural CEINA, al que acudió junto a la titular de Energía, Ximena Rincón, para ver la presentación de la obra “La Pérgola de las Flores”

En conversación con Radio Universo, dijo “yo puedo entender la expresión, si estamos en democracia, y cuando hay respeto todas las ideas, aunque uno no las comparte, al menos se pueden expresar. El problema es que lo que vivimos adentro fue una encerrona”,

Además, el ministro sostuvo que la obra fue organizada por “una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente. Iba muy emocionado a ver esa versión”.

Ante los dichos, la actriz Amparo Noguera desmintió las declaraciones del ministro de las Culturas y afirmó a La Tercera que la producción general de la obra recae en Piedad Noguera, su hermana.

“Esta era la primera función que se hace después de la muerte de mi padre, por lo que para todos era una función muy significativa. Originalmente se iba a realizar en enero (en la Plaza de la Cultura) y se tuvo que suspender porque ese día se anunció una tormenta”, señaló a La Tercera.

“Yo no tengo ninguna relación con la producción ni con la dirección de La pérgola de las flores –enfatiza–. La única relación que yo tengo es que es un montaje que me fascina por varias razones artísticas y emotivas, las que me hacen querer asistir a cada función. Para mí es una fiesta desde todo punto de vista”.

Tras las declaraciones del ministro Undurraga que asegura que asistencia a CEINA fue una “encerrona”, Noguera dijo: “Me parece que es una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante”.

“A veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo. No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre, que no es un actor menor, que es un actor que ha hecho historia en este país, que es un actor que luchó siempre inteligente y educadamente por los derechos del teatro y del arte en general. Es una persona amada transversalmente por todos los chilenos, respetada por ellos. Entonces, afectan también a la memoria de él”, explicó