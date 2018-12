Julioprofe: 3 trucos matemáticos del exitoso youtuber de Colombia héroe de los millennials

El caso de Julioprofe es justo lo contrario: es el héroe que muchos necesitan, pero no el que todos se merecen.

Su nombre real es Julio Alberto Ríos Gallego, tiene 45 años, es de Cali, Colombia y en su canal de YouTube ha publicado hasta la fecha 1.142 videos en los que resuelve problemas de matemáticas y física.

Este "edutuber" tiene casi 3 millones de suscriptores en su canal y los tutoriales que graba en una habitación de su casa le han salvado la vida a cientos, quizás miles, de estudiantes que la noche anterior a un examen corren a ver sus videos para comprender a última hora las lecciones a las que no prestaron atención en clase.

Varios de sus videos superan los 3 millones de visitas, y se precia de que su canal es "el de mayor audiencia en lo que se refiere a videotutoriales de matemáticas y física en español".

Este año, Youtube lo incluyó en su clásico video Youtube Rewind, que protagonizan las celebridades más influyentes de la red.

Pero su misión va mucho más allá de rescatar estudiantes angustiados.

"Trato de ponerme en el lugar del estudiante que está desmotivado", le dice Julioprofe a BBC Mundo. "Yo les explico los ejercicios paso a paso, es como darle la comida a un bebé".

Explica que su objetivo es quitarle la "cara horrorosa" con la que muchas veces nos presentan las matemáticas y combatir la "numerofobia" que afecta a muchas personas.

Para lograrlo, su consejo es dedicarle tiempo al estudio, al igual que un futbolista entrena para un partido.

Julioprofe, ingeniero civil de profesión, trabajó varios años como profesor en colegios, universidades y en clases particulares, pero en 2009 dio el salto a la red.

"He publicado más de mil videos, pero hasta que no tenga unos 5.000 no estaré tranquilo, porque cada tema de la matemática debe tener una cantidad suficiente de ejercicios", señala el profesor.

Lo que comenzó como un simple medio para que sus alumnos pudieran repasar ejercicios que no entendían o que se perdían por faltar a clase, comenzó a ser seguido por alumnos de distintas ciudades y países.