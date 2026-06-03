Cordero destaca a la nueva subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini: “Conoce el sector”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respaldó los cambios realizados por el ministro Martín Arrau en la estructura de la cartera y valoró especialmente el nombramiento de Pilar Giannini como nueva subsecretaria de Seguridad, luego de que el Ejecutivo solicitara la renuncia de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

En conversación con Radio Infinita, Cordero sostuvo que la llegada de Giannini representa una señal positiva para el sector y destacó tanto su trayectoria profesional como su capacidad técnica.

“Los dos nuevos subsecretarios, pero particularmente en el caso de la subsecretaria Giannini, es una buena noticia, es una persona que además conoce el sector, pero sobre todo conoce bastante la evidencia empírica”, afirmó.

El exsecretario de Estado señaló que el conocimiento técnico resulta clave para la elaboración de políticas públicas eficaces en materia de seguridad. “Yo creo que la evidencia empírica es muy relevante para poder tomar decisiones las más eficaces posibles, y no simplemente un argumento que es un anuncio”, agregó.

Cordero enfatizó que los nombramientos corresponden a una facultad exclusiva del Presidente de la República, aunque manifestó confianza en las nuevas autoridades designadas por el Gobierno.

“Las libertades de nombramiento y promoción son exclusivas del Presidente, pero los dos nuevos subsecretarios, yo tengo buenas referencias de él, en el caso de Pilar Giannini en particular, es una persona que es muy reconocida entre sus pares, y solo espero que les vaya muy bien”, señaló.

Registro de Vándalos

Más allá de los cambios en la estructura del ministerio, el exministro abordó uno de los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública: la creación de un Registro de Vándalos que permitiría restringir beneficios estatales a quienes sean condenados por determinados delitos.

Sobre ese punto, manifestó reparos respecto de la constitucionalidad de algunas de las sanciones planteadas. “Lo genuinamente importante en nuestro país es tratar de abordar una regulación relativamente sensata en incivilidades”, sostuvo.

Cordero recordó que Chile ya cuenta con registros especiales, como el de deudores de pensiones de alimentos, pero advirtió que la pérdida de ciertos beneficios previsionales podría enfrentar obstáculos jurídicos.

“En nuestro país no se puede sancionar con la pérdida de derechos provisionales, la Constitución lo prohíbe, quitar la PGU, por ejemplo, o establecer que los registros que tienen consecuencias sancionatorias para las personas, perpetuidad o un periodo extensivo de tiempo, porque eso por cierto es desproporcionado”, explicó.

Asimismo, planteó que la discusión debiera centrarse en cómo enfrentar las incivilidades que afectan la percepción de seguridad de la población.

“Yo creo que cuando hablamos de ese registro de vándalos, en verdad debiéramos volver a analizar lo que yo creo que es genuinamente importante, que es cómo abordamos las incivilidades que son muy disruptivas y generan mucho temor en la población”, indicó.