Teatro Mauri de Valparaíso anuncia su reapertura para el 18 de junio

A 75 años de su nacimiento, el emblemático Teatro Mauri de Valparaíso ya está listo para abrir una nueva era en su intensa y dilatada historia: A partir del 18 de junio, el inmueble ubicado en el Cerro Bellavista renacerá como la sala de música más moderna de la región, tras más de dos años de labores para restaurarlo y remodelarlo.

Así lo anunció la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), organización que adquirió el recinto en 2014 con el objetivo de transformarlo en su primera sala de conciertos en regiones, sumándose así a una red que completan las dos salas que ya operan en Santiago (Egaña y Bellavista).

El hito inaugural del Teatro Mauri SCD tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio, con un evento cerrado que reunirá a autoridades, vecinos y a la comunidad musical y cultural del Puerto. La apertura al público, en tanto, está agendada para el sábado 20, ocasión en que Inti-Illimani Histórico protagonizará la primera fecha de un ciclo inaugural que luego tendrá a figuras como Candelabro, Princesa Alba, Angelo Pierattini, Alanys Lagos, Fother Muckers y Javiera Parra, entre otros.

A días de esta esperada reapertura, el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, celebra el que considera uno de los mayores hitos para la música chilena en el último tiempo, destacando que “con esta apertura estamos aportando al desarrollo cultural no sólo de la región, sino del país, instalando un espacio donde conviven patrimonio y tecnología, y dejando en claro que nuestra música se vive intensamente en todas las regiones. Estamos seguros de que este espacio va a dar un impulso enorme a la escena de la región de Valparaíso, junto con permitir que el público local se conecte con creadores y creadoras de todo Chile, bajo condiciones técnicas y acústicas excepcionales”.

Equipamiento de Vanguardia

Conciliar la restauración con la modernización fue uno de los mayores desafíos que enfrentó la remodelación del Teatro Mauri SCD, iniciada en 2024, un proceso de puesta en valor patrimonial que buscó conservar los elementos más simbólicos de la arquitectura, junto con dotar al recinto del equipamiento necesario para optimizar la experiencia de la música en vivo.

De este modo, el flamante Teatro Mauri SCD contará con un aforo variable, que permitirá cuatro formatos de presentaciones, que van desde 195 a 780 espectadores. Para ello, habrá butacas retractiles que facilitarán el uso de la platea tanto de pie como con asientos.

Los camarines, en tanto, fueron construidos de forma subterránea a lo largo de la platea —la construcción original, al ser un cine, no contaba con este tipo de espacio—, mientras que el equipamiento incluye una parrilla de luces en distintos niveles de altura, y una consola SSL L200 para el sonido, única en el país.

La idea, cuenta Osorio, es que todos los tipos de música encuentren su lugar en el recinto. “El Teatro podrá acoger desde un concierto íntimo de jazz o un cantautor a solas con su guitarra, hasta una tocata rock o un músico electrónico, permitiendo que cada uno encuentre las condiciones y dimensiones para alcanzar su máximo esplendor. Éste será un verdadero epicentro de la diversidad musical en el que todos los géneros tendrán cabida, dando cuenta de la enorme variedad que tiene nuestra música y siendo fieles a la identidad que ha caracterizado siempre a Valparaíso”, aseguró el presidente de SCD.

TEATRO MAURI SCD – CICLO INAUGURAL

Inti-Illimani Histórico (20/06), Entrama (25/06), Candelabro (26/06), Princesa Alba (27/06), Angelo Pierattini (02/07), Alanys Lagos (03/07), Fother Muckers (04/07), Ernesto Holman (09/07), Jordan (10/07), Catalina y Las Bordonas de Oro (11/07), Drefquila (17/07), Javiera Parra (18/07).