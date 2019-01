Orquesta Sinfónica Nacional de Chile conmemoró 78 años de existencia

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile inició 2019 conmemorando los 78 años desde que ofreciera su concierto inaugural, el 7 de enero de 1941 en el Teatro Municipal de Santiago. Y lo hizo de la mejor manera, con las interpretaciones magistrales de dos maravillosas obras: Concierto para piano Nº2 en Fa Mayor op. 102, de Dmitri Shostakovich – con la sobresaliente presentación del maestro Luis Alberto Latorre -, y la Sinfonía N°5 de Ludwig van Beethoven, todo bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni.

La celebración, llevada a cabo el viernes 4 de enero, contó con la presencia de diversas autoridades y personalidades del quehacer cultural nacional, encabezadas por la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés; el Rector de la Universidad de Chile, Profesor Ennio Vivaldi; y el Director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Diego Matte Palacios, quienes destacaron la importancia de este conjunto, así como su alta calidad artística.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y del Coro Sinfónico. Tras ello vinieron las palabras de bienvenida por parte del Director del CEAC, Diego Matte, quien recordó además el contexto en el que se dio el surgimiento de la Orquesta. “Domingo Santa Cruz tuvo la visión y el impulso de crear por ley una institución que acogiera a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en ese entonces llamado Instituto de Extensión Musical, que dependía de la Facultad de Artes en ese minuto, cuyo continuador hoy en día es el CEAC. Desde entonces la orquesta se encuentra bajo la tutela de la Universidad de Chile, matriz del conocimiento científico y cultural de nuestro país”. En esta línea, Matte subrayó que un aspecto determinante en la discusión de la ley que creó la Sinfónica Nacional fue “la autonomía que debía tener la orquesta en el cumplimiento de su misión, la que se resume en su aporte y desarrollo de la música nacional, y en su compromiso con la excelencia artística”.

Por su parte, la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, felicitó a la orquesta por su larga trayectoria, pues “ha sabido mantener un alto prestigio por su calidad y también por la versatilidad de su repertorio”. Junto con ello, destacó el vínculo especial que la une a esta orquesta. “La verdad es que, aparte de admiración, siento un enorme cariño, porque la primera vez que escuché música clásica en directo – ya no en los discos de vinilo - fue cuando mi mamá me llevó a un concierto de ustedes, de la Sinfónica, así que no puedo separar esa admiración artística de la experiencia emotiva”, expresó a todos los presentes desde el escenario.

Finalmente, el Rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi, felicitó a Diego Matte por su gestión a la cabeza del CEAC, así como a la Orquesta por su nuevo Aniversario. Asimismo, valoró que “el país no dudó en confiar en la Universidad de Chile a la hora de definir quién administraría esta Orquesta”, agregando que “tenemos que agradecer y cuidar instancias maravillosas como es esta gran Orquesta Sinfónica Nacional. Para la Universidad de Chile es un orgullo que sea una de las tantas cosas que podemos entregarle con enorme afecto a nuestra patria”, recalcó.

Luego de las palabras de las autoridades, la Orquesta y Coro interpretaron el Himno de la Universidad de Chile, para dar paso luego al Concierto para piano Nº2 en Fa Mayor op. 102, de Dmitri Shostakovich, con la magistral presentación del solista en piano de la Sinfónica Nacional de Chile y Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016, Luis Alberto Latorre.

En tanto, el cierre contó con la interpretación de una de las más reconocidas obras del compositor alemán Ludwig van Beethoven, Sinfonía N°5, cuya melodía está presente en el imaginario colectivo, traspasando estilos hasta convertirse en un ícono cultural de occidente.