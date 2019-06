Obra familiar "Chau, adiós chatarra electrónica"

En Sala A2 Edificio A piso 1 de Centro GAM, Alameda 227. Metro Universidad Católica.

4 al 14 Jul, 2019. Jueves y viernes 20:30 horas. Sábado y domingo 18:30 horas.

Precios: $6.000 general. $3.000 Estudiantes, niños y 3ª edad.

Recomendada para mayores de 6 años

Dividido en 15 canciones, con ocho actores en escena y una escenografía compuesta de chatarra electrónica en desuso y objetos reutilizados, el espectáculo presenta diversas problemáticas en torno a la producción y consumo de productos (extracción de materias primas, obsolescencia programada, componentes tóxicos en pilas y baterías, relleno sanitario, quema de basura, entre otros).

El montaje completo es una oportunidad de aprendizaje y enseñanza sobre el mundo que nos rodea hoy y es un llamado a replantearse el mundo que queremos habitar. Así, la obra explica como extraer, consumir y desechar genera no solo un mundo sucio, sino también un mundo que va agotando sus recursos no renovables. Ante esto, plantea la “Ley de las tres R”: Reducir el consumo, Reutilizar lo máximo posible y cuando no se te ocurra qué más hacer con tus desechos, Reciclar.

Dramaturgia y Dirección Josep Ramió

Elenco Valentina Bustos, Alejandra Castro, Fernanda Villavicencio, David Olivares, Josep Ramió, Leyla Saleh, Andrea Schwartzmann, Josefina Yañez, Bastián Del Río.

Diseño integral Laura Nuñez y Chistian Campi

Ingeniero en sonido Diego Sepúlveda

Iluminación Ariel Valenzuela

Producción Audiovisual Geraldine Blanch