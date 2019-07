Hoy Chile estará en boca de todo el mundo. En la Región de Coquimbo se vivirá un histórico eclipse de sol. Y en La Serena, autoproclamada como el epicentro del evento científico, ya se siente el ambiente.

Turistas, científicos y periodistas inundan las calles serenenses y de localidades aledañas, como Vicuña. Además se habló de personalidades famosas que llegarían a ver el eclipse. Se dijo que la cantante Rihanna y el actor que interpretó a "Ironman", Robert Downey Jr. estaban acá para verlo. Sin embargo, hasta ahora, la única estrella que llegó fue el astrónomo nacional José "Pepe" Maza.

Maza será uno de los eventos principales de la comuna. Desde las 13 horas, de forma totalmente gratuita, el Premio Nacional de Ciencias Exactas dictará una charla en el Estadio La Portada de La Serena. Como él lo define, será un "telonero" del eclipse. Incluso regalarán lentes a los asistentes. Desde la comitiva que acompaña a Maza, esperan repletar el estadio. A Maza, por supuesto, le importa.

"Es muy importante esta cuestión. Yo estoy obsesionado con hacerlo", dijo en entrevista con El Mostrador, horas antes de su evento en el estadio. "Lo que vamos a hacer hoy es una cuestión que espero resulte bien, aunque si es un fracaso completo, no me voy a suicidar o considerar que fue una estupidez, había que intentarlo. Si para fracasar lo primero que hay que hacer es intentar. Uno no puede dar por fracasado una cuestión si no lo han intentado".

Y no es menor, ya que como científico, busca la divulgación. "Eso es lo que yo quiero lugar, llegar a un público transversal. Eso me emociona muchísimo".

"Me doy cuenta de que estoy llegando a un público más transversal. Si lo le llego a un señor medio ABC1 o medio aspiracional que está comiendo un patache, bueno no me extraña", agregó.

En ese sentido, Maza indicó que rechazó ofertas para ver el eclipse en observatorios o arriba de un avión, porque "yo soy un gran crítico de este país, que la cultura es muy ABC1, muy elitista. Entonces si Elon Musk viniera a Chile y me invitara a viajar en su jet privado persiguiendo un eclipse, sería mucho más glamoroso, pero yo no le hubiera aceptado, porque creo que es más importante, más trascendente, creo que hago algo que es más perdurable estando ahí hablándole a 18 mil personas en La Serena. Me sentiría de alguna manera burlándome de mis orígenes".

A pesar de su entusiasmo por la charla de hoy en la antesala del eclipse, Maza comienza a extrañar el anonimato. "Haber perdido el anonimato en el metro y no poder ir leyendo un libro tranquilo me empieza como a tocar el nervio. No es tanto, no es acoso que me impida vivir", rememora.

Por eso, está pensando en el siguiente paso: el retiro. Y ya tiene fecha: marzo del 2021, después del eclipse del próximo año en Villarrica. Ahí "me voy a jubilar, lo cual es literal. En marzo 2021 yo me voy a jubilar de la universidad porque ya llevo más de 50 años. Ahí espero que todo el mundo se olvide de mi cara".

"Yo podría haberme jubilado de la universidad hace 6 años. Me podría haber acogido a jubilación y estar tranquilo en mi casa", pero aún no lo hace porque esto, a Maza, le "gusta mucho. A estas alturas de mi vida, si yo tuviera dando vueltas a una manilla al mismo organillo tocando la misma música, ya tendría el brazo muy cansado. No quiero estar dando vueltas a la misma manivela".

Un mensaje para Santiago

Muchos chilenos viajaron a La Serena para ver el eclipse en su totalidad. A muchos les habría encantado ir, pero por diferentes motivos, no pudieron. En Santiago, por ejemplo, el eclipse no será completo. Sólo un 92%. Esa cifra, sin embargo, para Maza es histórica.

"Va a quedar una especie de plátano. Cuando acá estemos celebrando la oscuridad, en Santiago van a estar viendo como un plátano en la parte alta del sol. Ese plátano representa el 8% de la totalidad del sol, de la superficie. Así que van a estar viendo sólo el 8% de la luz habitual del sol. Se va a ver bastante oscuro. Ver apenas un 8% del sol es ver un plátano bastante chico. Cuando el eclipse es la mitad, la mitad de la luz del sol no emociona a nadie. Pero cuando es un 8%, es interesante", indica.

El problema para los santiaguinos, según Maza, "es que el sol está muy bajo en la tarde. En Santiago hay muchos edificios y hay muchos lugares en el centro de Santiago donde uno no va a ver un pepino porque no se ve el sol. Tendrías que estar en una calle que justo coincida con la dirección en la que se está poniendo el sol", explica.

Para eso, entrega una serie de recomendaciones. Además de ver el eclipse con lentes adecuados, recomienda lugares en altura, sin tantos edificios. O una explanada amplia.