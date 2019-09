Banda Lanza Internacional estrena el cover ‘Corazones Rojos’

"Corazones Rojos" fue el tercer sencillo de “Corazones” (1990), la placa número cuatro de Los Prisioneros, antesala de lo que vendría después para Jorge González como solista. Esta canción es una de las obras cumbres del trabajo compositivo de Jorge, con una mensaje antimachista, este single sigue siendo vigente en su discurso hasta el día de hoy.

Esta canción será parte del disco “Esta es para hacerte feliz”, un trabajo donde diferentes artistas de Latinoamérica rinden homenaje a Jorge González, un total de 117 músicos, entre los que se encuentran Américo, We Are The Grand, Zaturno, Mamma Soul, entre otros.

Los encargados de versionar este clásico son Lanza Internacional, el trío conformado por los hermanos Durán (Los Bunkers, Pillanes) junto al mexicano Ricardo Nájera (Furland, Instituto Mexicano del Sonido). Esta invitación se ha dado por la cercanía y amistad que tienen Francisco y Mauricio Durán con Jorge González desde hace muchos años.

Además, Lanza Internacional invitó a Fabrizio Copano para hacer parte de las voces durante las grabaciones en los Estudios Ruido Blanco y MDMA House de México.

“Se dio de modo natural y quisimos hacer algo distinto. La música unida al humor, o a la comedia, es algo que se da mucho en otros países, donde no hay problema en generar esta alianza. Acá no es tan así. Es como lo que hizo Blur en Parklife. Y qué mejor que en un tema como éste, sentimos que necesitaba una fuerza especial, un toque diferente”, comenta Francisco Durán sobre el por qué de la participación de Copano.

La versión de ‘Corazones Rojos’ fue incorporada en el setlist de la banda en el primer semestre del 2018, siendo un punto llamativo para la prensa durante su presentación en Lollapalooza Chile de ese año, donde ya daban señales del ambicioso proyecto de homenaje a Jorge González.

Lanza Internacional

Después de cerrar un ciclo de 15 años de carrera con Los Bunkers, los hermanos Francisco y Mauricio Durán se unen con Ricardo Nájera (Furland, Instituto Mexicano del Sonido, Compass y Mexrrissey) para aventurarse en nuevos territorios sonoros bajo el nombre de Lanza Internacional, donde lanzaron su homónimo en noviembre del 2017.

El disco inmediatamente se convirtió en una de las producciones destacadas del 2017 por la prensa y crítica especializada, abriendo paso a participaciones en importantes festivales como La Cumbre del Rock Chileno, REC Rock en Conce y Lollapalooza Chile 2018.

Al reflexionar sobre la compleja realidad latinoamericana, especialmente la mexicana y la chilena, Lanza Internacional se muestra como un proyecto aventurado, con un ímpetu arriesgado que los distingue de la mayoría de los proyectos de pop rock actual. Como disco que refleja las inquietudes de los tres músicos, Lanza Internacional contagia con su frescura y energía. Con la potencia gestada en la sala de ensayos la banda retoma el espíritu de avanzada de los 80 bajo una mirada absolutamente moderna, destacando en su economía armónica y la elegancia que se refleja en la pertinencia y simpleza de cada arreglo.