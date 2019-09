Max Bello, organizador del Blue Leaders en NY: “Chile es uno de los líderes en la conservación marina”

Max Bello es uno de los líderes ambientalistas de Chile del momento. Es miembro de The Pew Charitable Trusts y fue uno de los organizadores del encuentro Blue Leaders de este miércoles, centrado en el cambio climático y los océanos, al cual asistió el presidente Sebastián Piñera y la sueca Greta Thunberg.

Allí se dio a conocer un informe sobre los océanos emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), que llevó al mandatario chileno a reconocer que la situación era "realmente dramática", con vistas a la reunión COP25 -o "azul", como la denominó- a realizarse en diciembre en nuestro país.

En el evento estuvieron presente representantes de países como Bélgica, Suecia, las Islas Seychelles, Indonesia, Panamá, Ecuador, Reino Unido y Alemania, "una presencia tremenda que te demuestra cómo los océanos se han convertido en parte crucial de la agenda para países de alrededor de todo el planeta", subrayó Bello.

"El océano está siendo amenazado por el cambio climático, pero también por actividades que estamos desarrollando, como la sobrepesca y la contaminación, entre otros", agregó.

"Lo que vimos hoy día con la entrega del reporte son cifras alarmantes y terribles de algo que además sabemos hace algún tiempo, pero también hay que recordar que en la Convención de Cambio Climático, los océanos no están completamente incluídos, y sin embargo el 70% del planeta está cubierto por ellos".

Llamado de atención

El reporte advierte que el derretimiento de los hielos y el aumento del nivel del mar ya son irrefrenables.

"Lo que nosotros queríamos era llamar la atención sobre el océano, porque es clave que en esta COP 'azul', como lo ha dicho el presidente Piñera en bastantes oportunidades, logremos meter el océano a la convención como tal, que eso significa entender el rol del océano como tal", señala Bello.

Añade que 2020 será un año clave, donde se van a celebrar varias conferencias en donde se van a tomar acuerdos que son particularmente claves para el océano.

Estos incluyes los subsidios pesqueros, "que son negativos para el océano", así como las decisiones sobre los nuevos objetivos de conservaciones dentro de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un acuerdo vinculante en el tema alta mar y sobre las áreas de medidas protegidas.

"Entonces esto es un llamado de alguna forma a los países, que quisimos llamar, son países que ya están trabajando arduamente por los océanos y que entonces venían a contar su historia un poco y llaman a otros países alrededor del mundo a tomar conciencia por los océanos", dijo.

Hitos del evento

Además de la asistencia de varios jefes de Estado y la propia Thunberg, Bello calificó como hito del evento "un llamado muy fuerte, muy tremendo" en el tema, donde Chile estuvo muy presente en un rol muy significativo.

"Chile es uno de los líderes en la conservación marina, en distintas administraciones", resaltó. "El presidente Piñera fue el primero que creó el gran parque marino y la presidenta Bachelet continuó ese legado. Chile también es un ejemplo en subsidios pesqueros".

Destacó que Chile es un país que no entrega subsidios "negativos" a la pesca, como lo hace la Unión Europea, Japón y Rusia.

"Entonces ahí tenemos un ejemplo de Chile, que quiere hacer las cosas bien y llamar a otros países a hacerlo".

Sobreexplotación pesquera

Aunque la sobreexplotación pesquera y la industria salmonera siguen siendo un foco de conflicto en nuestro país, Bello es optimista.

"Siempre he creído que Chile está para peleas grandes y hoy está dando una pelea grande", asegura. "Yo creo que Chile está siendo movimientos de acción importantes e internacionalmente yo creo que faltan algunos temas, como la regulación de la salmonicultura, de la búsqueda de alguna forma de detener también la expansión de la salmonicultura, de proyectos nocivos como Dominga. Hay que acabar con ese tipo de cosas".

Para él, la administración de Piñera tiene una voluntad real de avanzar en estos temas.

"Yo soy de la idea de que el gobierno tiene una intención de hacerlo y yo estoy por la opción de que efectivamente lo puede hacer y abrir una puerta en que este rol internacional se refleje también, obviamente en lo que está haciendo Chile y que ponga una agenda ambiciosa pero también desde casa".

En ese sentido, también será clave la COP25.

"Si escuchas el discurso del presidente Piñera durante de la Asamblea General de las Naciones Unidas, él se refiere a la 'Blue COP', se refiere a los océanos y particularmente hay mucho trabajo que viene para adelante", dijo.

"Hay una intencionalidad, hay un avance en estos temas, estamos avanzando bastante bien y yo espero que para la COP misma, haya mucho más llamado a la acción en los océanos", celebró.

El factor Thunberg

Finalmente, Bello admitió que ha habido una presión social, impulsada entre otros por el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para influir sobre las decisiones políticas de los líderes mundiales, un ejemplo de la cual es la relevancia que ha adquirido la figura de Thunberg.

"Yo creo que un reflejo de eso es la visita de Greta, o sea, en el fondo una niña de 16 años, que hoy día se lleva el centro de toda la atención, quiere decir que hay una falta de ambición, pero a la vez yo creo que se está generando positivamente que esa ambición crezca y que efectivamente nos vayamos en la dirección correcta", comentó.

"Yo leía el otro día un artículo que decía que el presidente Sebastián Piñera pareciera ser efectivamente quien no está escuchando a Greta. Bueno, eso es lo que queremos que pase, en el fondo, eso no es algo malo, no tiene por qué ser algo malo, es hacia donde tenemos que ir, nos están demostrando los más jóvenes, los más chicos, que nuevamente no hemos hecho las cosas bien y que necesitamos tener más ambición. Creo que es este el momento y que tenemos que comenzar a responder de buena forma".