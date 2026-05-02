“Orbán files”: Hungría investigará por corrupción a red conservadora que presidió José Antonio Kast

Tras la caída de Viktor Orbán, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, anunció una investigación por uso de fondos públicos en actividades de grupos conservadores. Uno de estos organismos, presidido por J. A. Kast hasta 2024, recibió recursos provenientes de Hungría en varias ocasiones.

Investigación en Hungría abre flanco internacional

El primer ministro electo húngaro, Péter Magyar, anunció una investigación por eventual uso de fondos públicos en redes conservadoras globales, incluyendo a la Political Network for Values, presidida por José Antonio Kast entre 2022 y 2024.

El primer ministro electo húngaro, Péter Magyar, anunció una investigación por eventual uso de fondos públicos en redes conservadoras globales, incluyendo a la Political Network for Values, presidida por José Antonio Kast entre 2022 y 2024. Vínculo de Kast con la red conservadora

La nota recuerda que Kast mantuvo una estrecha relación política con el modelo de Viktor Orbán y participó en espacios como la CPAC, donde elogió la experiencia húngara como inspiración para su gobierno.

La nota recuerda que Kast mantuvo una estrecha relación política con el modelo de Viktor Orbán y participó en espacios como la CPAC, donde elogió la experiencia húngara como inspiración para su gobierno. Fondos públicos bajo sospecha

La indagatoria buscará determinar si recursos estatales del gobierno de Orbán financiaron plataformas, fundaciones, think tanks y actividades políticas de derecha y extrema derecha a nivel internacional.

La indagatoria buscará determinar si recursos estatales del gobierno de Orbán financiaron plataformas, fundaciones, think tanks y actividades políticas de derecha y extrema derecha a nivel internacional. Political Network for Values en la mira

El reportaje detalla que la PNfV recibió fondos provenientes de Hungría y que, durante el periodo en que Kast presidía la organización, existieron vínculos con estructuras conservadoras húngaras y eventos como la CPAC.

El reportaje detalla que la PNfV recibió fondos provenientes de Hungría y que, durante el periodo en que Kast presidía la organización, existieron vínculos con estructuras conservadoras húngaras y eventos como la CPAC. Silencio de Presidencia chilena

El Mostrador señala que consultó a representantes de Presidencia por los antecedentes expuestos, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta. Si quieres leer la nota completa sigue este link: “Orbán files”: Hungría investigará por corrupción a red conservadora que presidió José Antonio Kast Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.