DT cursa 60 multas y suspende a 88 trabajadores por incumplimientos en feriado irrenunciable

La Dirección del Trabajo informó un balance preliminar de las fiscalizaciones realizadas durante el feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo, con un total de 60 multas cursadas y 88 trabajadores suspendidos por incumplimientos detectados en distintas regiones del país. Hasta las 17:00 horas de este viernes el organismo había efectuado 115 inspecciones, con sanciones que sumaban $31.764.600.

Según el reporte, las regiones con más trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana, con 30 casos, seguida de Valparaíso con 20, La Araucanía con 11 y Los Lagos con 10. Durante el proceso también se registraron episodios que requirieron apoyo policial: en dos locales comerciales de Coquimbo y O’Higgins, los encargados se resistieron a la fiscalización y los inspectores debieron recurrir a Carabineros para concretar las suspensiones. En Talca, además, se ordenó el cierre de dos malls chinos y la suspensión de cuatro trabajadores.

En paralelo, la DT informó fiscalizaciones al transporte interurbano realizadas el jueves 30 de abril en terminales de buses del país. En ese operativo se efectuaron 236 controles, que derivaron en 80 sanciones por un total de $237.958.131 y en la suspensión de dos tripulantes que no cumplían con los tiempos de descanso exigidos antes de iniciar sus funciones.

La entidad explicó que en estos controles también se revisaron las jornadas máximas de conducción, el uso de literas y el funcionamiento de los sistemas automatizados de registro de jornada en cabina. Las fiscalizaciones, añadió, continuarán en los próximos días como parte de sus labores de control.