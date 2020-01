Música y montañas: La combinación perfecta para el Festival Internacional de Música Portillo

Entre el paisaje montañoso de Portillo se realizará durante diez días el Festival Internacional de Música Portillo 2020. El Hotel Portillo albergará entre el 11 y el 21 de enero el evento y contará con la participación de más de 50 jóvenes instrumentistas latinoamericanos quienes tendrán la oportunidad compartir los escenarios con la destacada directora de orquesta chilena, Alejandra Urrutia.

Los 52 jóvenes –hombre y mujeres– fueron seleccionados por la academia del festival a lo largo del año por lo que vienen músicos de distintos países latinoamericanos, tales como México, Brasil, Venezuela, entre otros.

Durante el evento se presentarán en cuarteto de cuerdas y quintetos de vientos para finalizar con tres conciertos de orquestas dirigidos por Alejandra Urrutia.

¡Música y montañas!

Miguel Purcell es el Director Ejecutivo del Hotel Portillo, su familia maneja el hotel hace más de 60 años, su infancia la pasó en Portillo. Según cuenta, es su lugar favorito del mundo. Cuando se hizo cargo de la empresa, comenzó a expandirla, actualmente tiene hoteles de lujo en distintos lugares del país, tales como Chiloé, Atacama y en la Patagonia.

Miguel, ¿por qué decidiste apoyar el Festival Portillo?

En cierto modo, es una pregunta muy simple de contestar. Cuando Alejandra Urrutia, la directora artística del Festival, me compartió su visión, algo dentro de mí respondió automáticamente de manera positiva. Soy un gran amante de la música clásica y ya estaba involucrado en el patrocinio de algunos de los estudiantes del Teatro Municipal, así que apoyar el Festival fue una extensión natural de esto. Y añádele la posibilidad de llevar música a mi amado Portillo, escuchar esos sonidos resonando en las majestuosas montañas de los Andes, donde he pasado gran parte de mi vida... Bueno, esa fue la razón número dos. ¡Música y montañas!

Tenemos todo el resort de esquí disponible para diferentes actividades durante los meses de verano. Esto nos ha permitido aventurarnos en otras actividades de gran valor, tales como la música. Construir algo que es pura excelencia, que se funde con la extraordinaria e impactante naturaleza que rodea a Portillo es una gran oportunidad. Además, ayudamos a perfeccionar y cultivar un talento maravilloso y ofrecer experiencias musicales sublimes para viejos y nuevos amigos, junto con hacer trekking en estas montañas, navegar en kayak en la Laguna del Inca, degustar algunos de los mejores vinos chilenos, aprender acerca de las estrellas que flotan sobre nosotros en las profundidades del cielo nocturno… Bueno, esa es una propuesta que me parece de enorme mérito.

¿Cuánto tiempo crees que le tomará a esta nueva iniciativa brindar sus recompensas?

Ya está mostrando frutos en muchos niveles. Dado que comenzamos esto con la intención de explorar posibilidades y apoyar y fortalecer a las futuras generaciones de líderes -no solamente en Chile, sino en toda la región-, ya podemos ver cómo las carreras de algunos de estos jóvenes van en ascenso. Eso tras apenas un año. En términos de nuestra inversión, digamos que no es tan costoso como abrir un nuevo hotel. En términos de retorno de la inversión, esperamos este año acercarnos al punto de equilibrio y el próximo año ver la curva ascendiendo hasta el Aconcagua.

Un gran equipo

¿Es solamente Ski Portillo el que está detrás de esta iniciativa o hay otros involucrados también?

Hay varios otros, pero honestamente sería genial si hubiera algunos más. Nos ocupamos de la alimentación y el alojamiento de los 52 estudiantes becados, pero la propia Academia también necesita apoyo para poder traer a Chile a los maestros internacionales y regionales altamente calificados, así como para administrar la infraestructura de la Academia. En cierto modo, no cuesta tanto patrocinar a uno de los estudiantes, son 500 mil pesos, y eso cubre el costo de su semana académica. Está bajo la Ley de Donaciones, por lo que la exención de impuestos es muy efectiva.

Pero sí, hay un puñado de personas de ideas afines que también quieren ser parte de eso. La familia Ski Portillo y mi familia prestan su total apoyo; es un gran trabajo en equipo el que hace que todo funcione tan bien. Este año, la Fundación Ibáñez Atkinson también ha sumado su apoyo a la Academia, quienes tienen una larga historia de apoyo a las artes y la educación en este país. Los dos últimos conciertos serán en Rancagua y Providencia, y el Hotel Capital en esta última comuna acogerá a todos los profesores y estudiantes por segundo año consecutivo. Esa es una contribución tremenda. Y está Fanjul & Ward que produce todo lo que tiene que ver con la Academia y la música. También hay algunos individuos maravillosos de todos los ámbitos en Chile que patrocinan a uno o tal vez dos estudiantes, o unen fuerzas y, entre dos personas, patrocinan a uno. Otros colaboran con sus servicios, lo cual es de gran ayuda.

¿Es muy demandante participar de este proyecto?

No, en realidad no. El equipo que lo dirige es impecable, y los corazones de todos están en esto al 100%. Eso hace una tremenda diferencia. Por supuesto, cuando suceden cosas que están fuera de nuestro control, como el levantamiento social en Chile, eso definitivamente impacta a los visitantes internacionales y la confianza local. Pero la vida tiene que continuar y ¿acaso no es mejor seguir invirtiendo en una nueva generación de líderes, compartiendo música que une a la gente, rodeada de la ilimitada belleza y majestuosidad del paisaje chileno, estar con viejos amigos y hacer nuevos? Me parece que el momento llama a las empresas a entender que hacer el bien es bueno para los negocios. Tal vez ese sea el regalo que nos brinden estos tiempos de cambios extremos... nos hacen ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva.