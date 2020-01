Obra “La Parte por el Todo” en Teatro Sidarte

“La Parte por el Todo” en el Teatro Sidarte

En Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista.

Lunes 27 de enero, 19.00 hr

Precio: $3.000.

“La Parte Por el Todo”, escrita y dirigida por Belén Zambeat, es el segundo trabajo de la compañía La Ratonera. La obra relata la fractura de una familia acomodada que intenta celebrar el cumpleaños número 80 del abuelo, cuando sorpresivamente una bomba estalla a metros del hogar.

Un grupo terrorista se adjudica el hecho, anunciando que aquello es el inicio de algo más grande, provocando una crisis que llevará a los personajes al limite de la razón. Las tensiones familiares salen a la superficie, evidenciando los temas de la obra: la discriminación, el clasisimo, la dominación del patriarcado y la real cara de la sociedad, para ahondar en la pregunta final hacia la otredad. ¿Quiénes son los terroristas?.

“Estamos muy felices de ser parte de la programación de Santiago OFF de este año. Somos una compañía joven que insiste en la búsqueda autoral en cada montaje, y agradecemos la vitrina que este festival le otorga a compañías emergentes de la escena teatral actual, brindádoles un espacio para exponer sus trabajos y discursos.”, señala Belén Zambeat, directora del montaje.

En su novena versión, el reconocido Festival Santiago OFF se realizará desde el 23 de enero al 01 de febrero en Santiago y algunas comunas. Con más de 30 espectáculos nacionales, 12 internacionales y 12 de bandas musicales, sumado a su tradicional Escuela OFF, el Encuentro de Programación para internalización y circulación de compañías nacionales, además de cabildos ciudadanos junto con actividades de reflexión y análisis sobre el futuro de las artes escénicas en el Chile de hoy, lo convierte en una actividad que no debes dejar pasar, para mayor información visita www.santiagooff.com.

Ficha Técnica:

- Dirección y Dramaturgia: Belen Zambeat

- Asistente Dirección: Sebastian Maureira

- Diseño: ​​ Esperanza Herández

- Realización: ​​ Juan Pablo Aguirre

- Elenco: ​ Catalina María Prieto, Meme Cáceres, Diego Sanchéz, Vicente Barría, Rodrigo Valenzuela, Cassandra Torres y Francisco Silva.