Cantante La Chini: “Todo es político, todo gesto dice algo, incluso la indiferencia o la indolencia”

María José Ayarza es cantante, pero es más conocida como Chini.png y presentará un adelanto de su primer EP como solista este sábado 25 de enero en el centro cultural Matucana 100, en el marco de "TocatasMil" del Festival de Teatro Santiago a Mil. Definió su música como “instintiva y enérgica”

Conocida por ser la vocalista de la banda "Chini and The Technicians", tocará en dupla con el baterista José Mazurett, quien es también uno de los integrantes de la banda "Niños del Cerro".

El Mostrador conversó con Chini.png y contó que el EP “Ctrl z” –que se lanzará durante el primer semestre del 2020– gira en torno a la guitarra eléctrica, pero que las canciones son variadas en relación con los sonidos. Algunas tienen efectos parecidos a los teclados de Prince y otras son más suaves como la bossa nova.

“Sentía una pulsión por sacar más música y ya tenía unas maquetas, así que decidí sacar más por mi cuenta, hacer canciones es un ejercicio diario para mí”, dijo la cantante.

El show girará alrededor de lo lumínico y el vestuario que estará a cargo de la artista visual Valentina Lola Morales. Además, contará con invitados especiales como el rapero Bronko Yotte y la cantante Niña Tormenta. “Para nosotros es como correr una maratón, tenemos que mantener una situación donde no podemos parar de tocar y no puede parar la melodía, ni la percusión”, explicó.

El arte desde el 18 de octubre

Desde el comienzo del estallido social las expresiones artísticas han sido una forma de exteriorización frente al masivo descontento social. Desde las canciones de artistas mainstream como “Paco vampiro” de Alex Andwandter o “Cacerolazo” de Ana Tijoux, pasando por el colectivo Las Tesis, hasta expresiones individuales como panfletos, grafitis y performances durante las manifestaciones callejeras.

Al respecto, Chini habló sobre el estatus que tiene el arte desde el estallido social. “Yo solía pensar que el arte se adelantaba a los cambios sociales y ahora he sentido que la gente es la activa en las calles y es el arte el que reacciona”, comentó.

Agregó que la línea entre artistas y los manifestantes ha sido un poco difusa, porque “la gente que se manifiesta en las calles se ha vuelto artista en cierto punto”. En ese sentido, precisó que el hecho de manifestarse va más allá de lo panfletario y está arraigado en la experiencia colectiva del ser humano al juntarse con otros, lo que está relacionado con la empatía y “cómo, desde que cada persona muestre su propia mirada, otras conectan y se identifican con eso y generan un cierto oleaje”.

Bajo ese prisma, destacó que “el arte que es apolítico no sé si podría ser considerado arte, todo es político, todo gesto dice algo, incluso la indiferencia o la indolencia (...). Me parece bueno aquel arte que no se queda en lo cómodo y habla de lo que está pasando y evidencia la violencia de los mecanismos mediante los cuales nos engañan, pero que a la vez lo hacen de una manera que no es impositiva. También que tiene sutilezas, cierta poesía y que en su forma expresa esto de forma política, pero que no se adhiere a modos de hacer más fascistas”.

Una de las cosas que surgieron del estallido social fue la creación de la Red de Trabajadoras de la Música, mujeres y disidencias, donde están Chini y artistas como Camila Moreno, Yorka y Natisú, así como sonidistas, tech-managers, productoras y todas las mujeres trabajadoras de la industria musical.

El espacio se ha dedicado a producir encuentros entre músicas y una red de apoyo entre ellas. Una instancia no menor, porque explicó que “en los medios en general se compara a las artistas mujeres, usualmente tiende a ser por lo físico. No hay espacio para que cada persona sea sí misma y entiendan que cada uno es único y original, yo no siento que entre hombres se compare tanto”.