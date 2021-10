Lanzamiento de libro "Montículos vivientes" de Tom Dillehay

Lunes 25 de octubre - 17:00 horas

Vía Youtube.

"Montículos 'vivientes', imperios y resistencia en los Andes. Narrativas rituales del espacio y gobierno mapuche" es el nuevo libro de Tom D. Dillehay, publicado por Qillqa Ediciones, de la Universidad Católica del Norte.

Basado en fuentes arqueológicas, etnohistóricas y observaciones etnográficas, este texto plantea una perspectiva original sobre la significación de monumentos que fueron construidos por los mapuches de la zona centro-sur del Chile entre los siglos XIII y XIX.

Se trata de los montículos o kuel más antiguos, que son sitios arqueológicos asociados a la emergencia de patrilinajes dinásticos prehispánicos tardíos, que rápidamente se convirtieron en el «Estado» mapuche histórico temprano, o en la organización política referida por los documentos de los primeros conquistadores españoles de la región.

Los kuel siguen teniendo una funcionalidad ritual para las comunidades indígenas actuales, ya que son percibidos como parientes vivos que participan de las ceremonias públicas, que conversan con los chamanes acerca del bienestar y futuro de la comunidad.

El libro, basado en tres décadas de investigaciones, permite conocer cómo y por qué los paisajes caracterizados por los kuel fueron definidos y transformados por eventos históricos, cómo emergieron a la manera de nodos organizacionales y simbólicos de victoria y resistencia, y cómo representan una forma socialmente materializada de historia construida.

Dillehay es The Rebecca Webb Wilson Distinguished Professor of Anthropology, Religion, Culture and Latin American Studies en Vanderbilt University; Profesor Titular y Extraordinario, Doctor Honoris Causa en la Universidad Austral de Chile; Profesor Internacional en el Programa de Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Profesor Adjunto en las universidades Católica de Temuco, de Tarapacá, San Sebastián en Chile, y Nacional de Trujillo en Perú.