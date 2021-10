Seminario "Efectos del cambio climático en la salud"

Jueves 28 de octubre - 9:00 horas.

Vía Zoom.

Inscripciones aquí.

Palabras de bienvenida:

Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas UC

Presentan:

Stella Hartinger, The Lancet Countdown

Marina Romanello, The Lancet Countdown

Yasna Palmeiro, University College of London. Investigadora asociada al Centro de Políticas Públicas UC

Panel de discusión:

Julio Monreal, Coordinador ejecutivo del Plan de Adaptación al cambio climático del sector salud, Ministerio de Salud

Tomás Gómez, profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente

Sonia Reyes, Académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC

Enzo Sauma, Académico de la Escuela de Ingeniería UC

José Moya, Académico de la Facultad de Medicina UC

Modera:

Elisa Piña, Subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC