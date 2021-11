Científico Danny Dorling advierte en Puerto de Ideas sobre el capitalismo «destructivo y antisocial»

El destacado científico Danny Dorling expuso este miércoles, en el marco del festival Puerto de Ideas, que se realiza hasta el domingo, sobre su idea de que el mundo actual vive una era de "desaceleración" en términos económicos y tecnológicos, que describe en su libro Slowdown.

Con excepción de las tasas de consumo, la contaminación ambiental y las temperaturas globales, que están en aumento, Dorling halló varias señales que rompen con la denominada “Gran Aceleración”. Por ejemplo, el crecimiento global del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se ha ralentizado en las últimas décadas, mientras que la tasa de desarrollo tecnológico también va perdiendo su rapidez.

"Sería terrible si la economía creciera con la velocidad que se vivió en los años 40, 50 y 60. Sería terrible si tuviéramos el crecimiento poblacional que se dio en los 60. La desaceleración es una buena noticia, es difícil asegurar que seguirá sucediendo y necesitamos que ocurra en áreas como la contaminación y las emisiones donde aún no ocurre”, dijo en la charla.

Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, para el especialista es algo bueno para el planeta, la economía y nuestras vidas.

Midiendo el planeta

En una entrevista con El Mostrador, Dorling afirmó que lo que intentó hacer en el libro fue medir "con qué velocidad están cambiando las cosas, tantas como sea posible".

El autor comenzó a pensar el tema en 2012 y terminó en 2019. "Los primeros años no sabía que sería un libro. Solo tenía algunos gráficos para ver qué se había acelerado y qué ralentizado a nivel mundial, de las muchas cosas que medimos sobre el planeta y nosotros mismos".

"Me puse a examinar los datos porque la gente todo el tiempo dice que 'todo se está acelerando' y pensé que iba a encontrar evidencia de eso, pero me costó hallar datos de aceleración, con excepción, lamentablemente, de la contaminación y la temperatura", contó.

Efectos del COVID

Esto quedó en evidencia con la pandemia y el consecuente confinamiento, que dejó aún más a la vista las desigualdades sociales.

"Los pobres se vieron más afectados que los ricos por la pandemia, especialmente por el confinamiento. Y en un país como el Reino Unido, una persona más pobre de cierta edad tenía cuatro veces más posibilidades de morir que una persona más rica", aunque la mayoría de los fallecidos por Covid fueron de la tercera edad.

Para Dorling, la pandemia sirvió para abrir los ojos sobre la magnitud de las desigualdades, "especialmente en términos de aquellos que deben trabajar para poder comer y no pueden permitirse un aislamiento".

"Creo que la gente y los gobiernos de a poco comienzan a entender mejor las maneras en las cuales el capitalismo es destructivo y antisocial, y por qué no podemos seguir así mucho tiempo más, a menos que queramos tener un futuro distópico", afirmó.

Cambio climático

En el marco de la COP26 y el debate sobre el cambio climático, Dorling además apuntó a una necesidad de cambiar el modo de producción y consumo actual.

"Las empresas no lo harán por sí mismas, su objetivo es la rentabilidad. De la misma manera, los consumidores no cambiaremos nuestro comportamiento de forma individual, más allá de que con frecuencia no podemos. No puedo construir mi propia línea de tranvía para ir al trabajo en tranvía en vez de en auto", ejemplificó.

"Las únicas soluciones son colectivas. Para la generación actual, más vieja, que fue criada con el pensamiento de que 'el libre mercado soluciona todo', esto con frecuencia resulta difícil de entender".

Por eso mismo, Dorling solo cree que habrá un cambio en los patrones de consumo en caso de una acción gubernamental, como aumentar el precio de los vuelos para que sea más caro.

"Debemos reducir la desigualdad social, ya que el consumo general es mucho menor en países más justos y eso reduce la contaminación", aseguró.

“Necesitamos un cambio, pero el problema comienza en los países que tienen altos niveles de desigualdad, porque en ellos mucha gente necesita más bienes desesperadamente porque no tienen suficientes y también tenemos gente que tiene muchos y que desesperadamente se aferran a ellos, gente que tiene miedo de tener menos”, dijo Dorling en su charla. “Si las sociedades no se vuelven más igualitarias, la desaceleración se complicará mucho para la gente”.

Sin embargo, en la charla se mostró optimista.

“Hay una relación que aún no visualizamos, en un futuro podríamos vivir vidas más lentas y felices", dijo.

"Hemos dado grandes pasos antes, como en el desarme nuclear", señaló a este medio. "Eso requirió un cambio generacional. Ahora necesitamos otro", concluyó.