Trump informa muerte del “Niño Guerrero” en Venezuela y asegura descabezar al Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado por las autoridades como el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, banda de origen venezolano que Washington calificó previamente como organización terrorista extranjera.

La información fue dada a conocer a través de una extensa publicación en Truth Social, donde el mandatario aseguró que la operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos mediante un “ataque rápido y letal” ordenado directamente por la Casa Blanca.

“Por mi instrucción, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar exitosamente a Niño Guerrero”, escribió Trump, quien describió al Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas “más sanguinarias del planeta”.

“Estamos trabajando muy bien con nuestros amigos en Venezuela”

El mandatario aprovechó el anuncio para reivindicar su política migratoria y de seguridad, responsabilizando a la administración de Joe Biden de haber permitido el ingreso de integrantes de la banda a territorio estadounidense. Trump sostuvo que durante su campaña prometió expulsar a esos grupos criminales y hacer justicia para las víctimas de delitos atribuidos a sus miembros.

Asimismo, afirmó que la acción fue coordinada con autoridades venezolanas. “Estamos trabajando muy bien con nuestros amigos en Venezuela”, señaló, agregando que el Tren de Aragua ya no cuenta con refugios seguros ni en ese país ni en otras partes del mundo.

La muerte de Guerrero representa un golpe significativo para la estructura de la organización criminal, surgida en cárceles venezolanas y expandida durante los últimos años por distintos países de América Latina. Estados Unidos había convertido al Tren de Aragua en uno de los principales objetivos de su estrategia regional contra el crimen organizado transnacional.

El anuncio se produjo mientras la atención de millones de aficionados estaba puesta en el debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial de Fútbol —del cual el país es anfitrión— frente a Paraguay, partido que el combinado norteamericano ganaba de manera parcial al momento de conocerse la noticia.