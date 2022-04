“FungusFree”: el proyecto ganador de Impacto Chile Hackathon que será presentado en Finlandia

Francisca Marchant, estudiante de doctorado de CeBiB, junto a su pareja Rolando Kindelan, candidato a doctor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, viajaron el pasado 1 de abril a Finlandia tras ganar en Impacto Chile Hackathon. Podrán presentar una solución innovadora y sostenible en el área de agricultura y silvicultura a través de su proyecto “FungusFree” y visitar el centro de observación espacial en el Círculo Polar Ártico.

Impacto Chile Hackathon se realizó en septiembre del 2021, organizado de manera colaborativa entre Chile y Finlandia por Ultrahack, debido a que Chile es líder en América Latina en el avance hacia Objetivos de Desarrollos Sostenibles, ocupando el puesto 28 entre 193 miembros de la ONU. El concurso de innovación abierta consistió en utilizar imágenes satelitales de Copernicus para desarrollar soluciones en contribución con la agenda 2030 (ODS) dirigidas la calidad del aire, agricultura y silvicultura y minería en Chile.

“FungusFree” busca detectar de manera temprana la Botritys cinerea, patógeno causante de la podredumbre gris que afecta a más de 1000 especies vegetales distintas, entre ellas las uvas, arándanos y fresas. Actualmente, los métodos para combatir el hongo son utilizados en una etapa avanzada de la enfermedad, mientras que los tratamientos preventivos son derivados de químicos. Ambos casos causan graves daños medioambientales e importantes pérdidas económicas.

Procesamiento de imágenes

“Nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales para la detección temprana de la presencia de Botrytis en los cultivos. De esta manera, se pueden aplicar tratamientos a base de bacterias benéficas con capacidad de promover el crecimiento vegetal antes de que sea demasiado tarde”, explicó Francisca Marchant.

Los investigadores, mediate métodos de aprendizaje automático y el análisis de imágenes de satélite Copernicus, determinan las condiciones que favorecen la aparición de Botrytis, estas son comprobada por drones y expertos, para luego aplicar ActiPower para su control. Éste es un fungicida ecológico desarrollado a base de bacterias aisladas de la raíz de plantas de Lupino aisladas del desierto de Atacama.

Asimismo, el equipo creador del “FungusFree” fue seleccionado para presentar su proyecto en el mes de junio en San Diego, Estados Unidos, en la IEEE WIE ILC la IEEE Women In Engineering International Leadership Conference. Evento que tiene el objetivo de crear inspiración y colaborar en el avance de las mujeres en la tecnología, ya sea en la industria, la academia o el gobierno.

Foro científico

Por su parte, Francisca Marchant fue invitada a asistir a la 71a Reunión de Premios Nobel de Lindau, Alemania. Encuentro que se realiza anualmente para promover el intercambio entre científicos de distintas generaciones, culturas y disciplinas. Este año quedaron seleccionados 600 jóvenes estudiantes de doctorado y posdoctorado de todo el mundo, Francisca asistirá entre el 26 de junio y 1 julio.

El foro científico internacional permite que jóvenes científicos puedan convivir con los Premios Nobel para escuchar y discutir sus presentaciones durante la semana que dura el evento. “Esto fue una gran sorpresa, no me esperaba que me nominaran desde un lugar con alto prestigio científico. Estoy muy agradecida y feliz de colaborar y hacer mis aportes desde la perspectiva científica y representar tanto a Chile y a mujeres científicas las investigaciones que realizamos y la contribución científica que se realiza en nuestro país”, señaló Francisca. “Me gustaría aportar mis experiencias, lo que estamos desarrollando en la Universidad de Chile. Esto permitirá generar futuras colaboraciones con otros jóvenes que tengan intereses en común”, agregó.

Francisca Marchant, como estudiante de doctorado del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB), destaca los aportes que el Centro ha realizado al desarrollo científico y tecnológico en el país. “La fortaleza que tiene el CeBiB es que es un centro que está conformado por cinco universidades diferentes a lo largo de todo Chile, se colabora de manera interdisciplinaria con otros centros y universidades a nivel internacional. Esto le permite realizar investigación de primer nivel y estar a la vanguardia en el área científica y tecnológica”, explicó.

Con 32 años, Francisca tiene una energía inagotable y una pasión inspiradora. Desde el 2020 se unió a la Fundación Hay Mujeres, primera plataforma de expertas en América Latina que promueve la participación y el reconocimiento de las mujeres expertas y colaborando con su visibilidad. “Mi labor es ser una de las referentes científicas sorda que inspira a niñas a alcanzar sus sueños y metas en el área STEM”.

Además, ha sido invitada desde distintas instituciones a realizar difusión científica, entre ellas, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Minería y Ministerio de Educación.