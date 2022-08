Muestras de Graciela Iturbide y “Fémina” en Viña del Mar

Museo Palacio Vergara, Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara, Viña del Mar.

Desde el 9 de septiembre al 31 de octubre.

El 9 de septiembre a las 12:00 se inauguran dos exposiciones en el Museo Palacio Vergara en la ciudad de Viña del Mar, “Graciela Iturbide Fotografías y “Fémina”.

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana de gran trayectoria internacional, actualmente la mayor exponente de fotografía análoga iberoamericana, presenta una serie de 38 fotografías en blanco y negro en donde aborda su trabajo sobre la vida y costumbres del pueblo mejicano. Incluye las series de “Juchitán”, “Los Seris los que viven en la arena”, “Fiesta y Muerte”, “En nombre del Padre”, “Autorretratos” y su trabajo en México y la India.

Nació en la ciudad de México (1942). De 1971 a la fecha, la obra de Graciela Iturbide se ha exhibido en más de noventa muestras individuales y numerosas exposiciones colectivas en museos, galerías e instituciones especializadas en fotografía moderna y contemporánea en América, Europa y Asia.

Su obra ha sido publicada y reproducida en diversos países, en libros monográficos y de género. Entre los premios, becas, comisiones de trabajo con los que su obra ha sido reconocida se encuentran el premio W. Eugene Smith, el Gran Premio del Mes de la Fotografía en París, el Gran Premio de Hokaido, Japón, el Premio de la Ciudad de Arles, Francia. En el año 2008, su obra fue distinguida con el más alto reconocimiento en el mundo de la fotografía, el Premio de la Fundación Hasselblad.

En 2014, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes rinde un homenaje a su obra en el Palacio de Bellas Artes y ese año es galardonada con el premio Infinity que el International Center of Photography entrega por su trayectoria como fotógrafa. Recientemente el National Museum of Women in the Arts la reconoció con el Lifetime Achievement Award for Excellence in the Arts 2020 y el Outstanding Contribution to Photography Award 2021 otorgado por Sony World Photography.

"Fémina"

“Fémina” es una exposición fotográfica en la que participan 18 mujeres de la fotografía contemporánea, con una diversidad de técnicas y estilos, bajo el concepto de "lo femenino".

Las fotógrafas son las siguientes:







Pamela Fernández – Corujedo, Fernanda Opazo, Francisca Valdés, María José Zilluerello, Andrea Brunson, Juana Gómez, Tamara Merino Fernanda Larraín, Aune Ainson, Valentina Osnovicoff, Francisca Reyes, Constanza Miranda, Carolina Agüero, Ana María Blanchard, Carola Vargas, Isabel Fernández, Marilú Ortiz de Rozas y Alexandra Edwards.

Actividades

El sábado 10 de septiembre se realizara la primera mesa de conversación en el Museo Palacio Vergara a las 11:00 horas, que está abierta al público. El tema a tratar será lo femenino en la fotografía visto por cuatro fotógrafas que participan en la muestra: Juana Gómez, Isabel Fernández, Ana María Blanchard y Carolina Agüero. Modera María Cristina Alemparte, curadora de la muestra.