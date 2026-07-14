Gobierno declara emergencia preventiva en diez regiones por sistema frontal

El Gobierno decretó emergencia preventiva en diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, ante un sistema frontal de alta intensidad. La medida regirá entre el 13 y el 21 de julio y busca reforzar la coordinación frente a lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas, posibles ventiscas y marejadas. El mayor impacto se espera entre la madrugada del martes y la noche del sábado, especialmente entre Atacama y Biobío. Hay 368 comités de emergencia activados. Las autoridades llamaron a revisar techumbres y canaletas, despejar acequias, preparar provisiones para 48 a 72 horas y proteger a personas vulnerables.

Quiroz rechaza rebaja de combustibles y megarreforma avanza al Senado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó rebajar el impuesto específico a los combustibles, condición planteada por el PPD para retomar las negociaciones por la megarreforma. Afirmó que el tema fiscal no es transable y que ese gravamen nunca ha estado sobre la mesa. Hacienda retiró su propuesta de reducir el impuesto corporativo al 22% y repuso la tasa del 23%, pero el PPD no retomó el acuerdo. Pese al quiebre, la Comisión de Hacienda revisó 365 indicaciones y despachó el proyecto. La iniciativa quedó lista para la Sala del Senado, con votación prevista para este miércoles y opción de comenzar el martes.

Racionamiento eléctrico preventivo queda a la espera de la firma de Kast

El decreto de racionamiento eléctrico preventivo quedó a la espera de la firma del Presidente José Antonio Kast, luego de completar su tramitación técnica. La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que la medida no implica restricciones inmediatas al consumo. Su objetivo es habilitar herramientas para responder ante una eventual estrechez energética, asegurar la continuidad del suministro y reducir el riesgo de cortes. El Gobierno también trabaja en alternativas para compensar la menor disponibilidad de recursos hídricos que afecta la generación eléctrica, principalmente mediante el uso de gas.

Nueva presidenta del TC descarta un rol político y reivindica su carácter jurídico

María Pía Silva asumió la presidencia del Tribunal Constitucional y defendió que el organismo ejerce un control estrictamente jurídico, no político ni de mérito. La ceremonia contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien, según destacó la magistrada, es el primer jefe de Estado en asistir a un cambio de mando del TC. Silva reemplaza a Daniela Marzi y permanecerá en el cargo hasta 2027. Además, tendrá voto dirimente cuando exista empate entre los ministros. El Gobierno respaldó su planteamiento y sostuvo que las resoluciones del tribunal deben fundarse en criterios jurídicos y respetar la institucionalidad.

Cámara envía a comisión mixta proyecto para agilizar expulsiones

La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de migrantes irregulares, tras rechazar el cambio del Senado que eliminó la prohibición mínima de cinco años para reingresar a Chile. La iniciativa fue aprobada en general por 125 votos y registró 13 abstenciones. También incorpora la afectación grave del orden público como causal de expulsión, permite el ingreso policial a domicilios con autorización judicial y reduce de diez a cinco días el plazo para reclamar. La comisión mixta deberá resolver la diferencia antes de que continúe la tramitación.

Oferta de agregaduría a Steinert abre rechazo en sectores oficialistas

La posible oferta de una agregaduría en la embajada de Chile en Perú a la exministra Trinidad Steinert abrió críticas en sectores de RN, la UDI y partidos libertarios. Los cuestionamientos apuntan al dictamen de Contraloría que determinó que excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI sobre el llamado Clan Chen. Republicanos dejaron abierta la opción si el cargo tiene funciones específicas y no responde solo a un compromiso político. Cancillería aseguró que la alternativa continúa bajo análisis y que aún no existe una decisión concreta sobre el eventual nombramiento.

Orellana critica proyecto que condiciona el aborto a escuchar latidos

Un proyecto impulsado por parlamentarios oficialistas busca convertir la escucha de la actividad cardíaca embrionaria o fetal en una condición para acceder al aborto por violación o inviabilidad fetal. La exministra Antonia Orellana advirtió que la medida tendría un efecto coercitivo, provocaría dolor psicológico y retrasaría la atención. Aunque el texto permite rechazar el ofrecimiento, el médico no podría realizar el procedimiento si la paciente se niega. Miles Chile calificó la iniciativa como cruel y revictimizante, mientras el matrón Marcelo Ahumada sostuvo que sería innecesaria y constituiría violencia obstétrica.

Gobierno introduce cambios generales a las 40 horas en proyecto para el turismo

El Gobierno incorporó cambios generales a la ley de 40 horas en un proyecto destinado originalmente al turismo. La propuesta amplía de cuatro a 16 semanas el período para promediar la jornada laboral y crea para ese sector ciclos de hasta 52 semanas, con semanas excepcionales de 45 horas que deberán compensarse con otras de menor carga. También eleva de ocho a doce los domingos consecutivos trabajables y duplica los descansos compensatorios por horas extra. El Ejecutivo afirma que no aumenta la jornada y que los cambios requerirán acuerdos, mientras Jeannette Jara y Camila Vallejo advierten que la flexibilidad puede debilitar la reforma.