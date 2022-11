Documental sobre militantes secuestrados por la DINA gana festival Antofacine

El documental "Punto de encuentro", del realizador Roberto Baeza, ganó el Festival de Cine de Antofagasta en la categoría de Largometraje Nacional.

En esta categoría además hubo dos menciones especiales; el filme "La vaca que cantó una canción hacía el futuro" (Chile) de la directora Francisca Alegría y el filme "Bajo Sospecha: Zokunentu "(Chile), de Daniel Díaz.

Por último, el premio del público que asistió a ver las funciones de Largometraje Nacional fue para la película "1976" de la directora Manuela Martelli.



Historia

En "Punto de encuentro", Baeza sigue a sus productores Alfredo García y Paulina Costa mientras intentan reconstruir, a través de su propia película, hechos clave en las vidas de sus padres Alfredo y Lucho, quienes hace casi 45 años fueron secuestrados y torturados en Villa Grimaldi. Solo Lucho sobrevivió.

“No solo fue un trabajo cinematográfico, sino también una suerte de terapia colectiva”, señaló Paulina al sitio laestatuilla.com.

Ella trabajó muy de cerca con su padre y sobreviviente Lucho para darle luz y fidelidad a las recreaciones de momentos altamente emotivos, tales como el despedirse de su hija y pareja, o una partida de dominó con Alfredo en los confines de su pequeño cuarto en Villa Grimaldi.

Según los creadores, el proyecto probó ser una experiencia dura y emocional en donde el amor y cuidado psicológico fueron muy importantes.

“Todos compartíamos la necesidad de vivir esto juntos y de documentar ese proceso. Entonces no habían resistencias, había un clan que seguía una misma pulsión. Estábamos muy conscientes del cuidado que había que tener y de lo delicado y potente de lo que podía generarse, por lo tanto había un ambiente general de mucho cuidado y mucho cariño”, dijo la productora.

Alfredo García tenía 30 años a la fecha de su detención y era parte del Movimiento de Izquierda Universitaria (MIR). Estudió servicio social en la UCV y era casado, con un hijo.

Su aprehensión se enmarca en un operativo de la DINA a los alrededores de Valparaíso y Viña del Mar, con el fin de reprimir las actividades del MIR en la región.

Fue llevado al centro de detención Villa Grimaldi, donde el 20 de febrero fue sacado del recinto sin destino. Hasta la fecha, su paradero es desconocido.

Otros ganadores

La ceremonia de clausura de Antofacine congregó a directores y directoras de cine, invitados, además del jurado de la selección oficial, todos profesionales ligados a la industria audiovisual del país y referentes académicos, quienes deliberaron tras intensas jornadas de visionado.

En cuanto a los filmes en competencia, el jurado nacional Sebastián Ayala aseguró que “vio un nivel muy interesante del cine chileno, que se está atreviendo a abordar otros lenguajes, nuevas formas formas de narrar, también a tocar temáticas que trascienden.Esto me parece muy necesario porque eso quiere decir que nuestro cine está vivo a pesar de esta pausa de la cultura en estos años de pandemia, esto quedó en manifiesto durante estos días de festival”, destacó el actor.

En la categoría de Nuevos Lenguajes, el filme "Lungta" (Ecuador) de Alexandra Cuesta obtuvo una mención especial, mientras que el ganador fue "Concordia", del director ariqueño Diego Véliz.







En Cortometraje Internacional hubo dos ganadores, "Trumpets in the sky" de Rakan Mayasi(Pakistán) y "Mañana/ Pasado" (Chile) de la directora ariqueña Alejandra Andino, filme que obtuvo el primer lugar por parte del jurado joven, quienes dieron una mención honrosa al corto "Severen Pol" de Marija Apcevska.

“No vine con ninguna expectativa más que conocer gente y establecer redes, por eso agradezco mucho la invitación del festival. Fue una gran experiencia, el ambiente fue muy acogedor, pude compartir con colegas. Me parece una instancia buenísima, que espero que continúe creciendo y siga siendo un aporte para el cine regional y del norte de Chile”, reconoció la directora Alejandra Andino.

La categoría de Largometraje Internacional tuvo dos ganadores, los filmes "Pakucha" (Perú) de Tito Catacora y "Tengo sueños eléctricos" (Costa Rica) de Valentina Maurel, dos óperas primas latinoamericanas que demuestran la variedad y riqueza de la actualidad del cine de la región.

A partir de este 16 de noviembre comenzarán las extensiones de Antofacine en la región, con su primera función en el Hospedaje Astronómico de Sierra Gorda. Las películas que se exhibirán son 1976 y Mi País Imaginario. Luego “Antofacine en Ruta” llegará a las comunidades de Baquedano, Calama, María Elena y San Pedro de Atacama. En las redes sociales del festival se puede obtener más información respecto a la programación de los filmes.

Clausura

El evento concluyó su undécima edición con una ceremonia realizada en el auditorio de la Fundación Minera Escondida. En la oportunidad se exhibió, por primera vez en Chile, la película "There There" del director estadounidense Andrew Bujalski.

“Siempre quise estar en Chile. Tengo hijos, solo viajo cuando alguien me invita a un festival. Conozco hace años a Francisca (Fonseca, directora del certamen) y me había invitado pero nunca había podido, hasta ahora, y estoy muy feliz. Espero que la gente que vea 'There There' encuentre algo en ella. Siempre que haces una película pones lo que más puedas de ti, de tu corazón y de tu mente en la pantalla”, señaló Bujalski.

Los antofagastinos pudieron reencontrarse por medio del cine gracias a las atractivas funciones y actividades que ofreció el certamen. Las exhibiciones, cineforos y masterclass se desarrollaron en seis espacios: Teatro Municipal, Biblioteca Regional, Fundación Minera Escondida, Auditorio Bicentenario, Esquina Retornable Cineclub + Arte y Cinépolis Mall Plaza.

“Tuvimos una serie de películas maravillosas donde resultaron ganadoras aquellas que hablan de temas que nos interesan, como el medio ambiente, derechos humanos, relaciones familiares. Estamos muy felices con la asistencia del público, pudieron disfrutar de filmes que quizás no volverán a ser exhibidos en nuestra ciudad y región. Esperamos continuar muchos años más y que la gente nos siga acompañando en las siguientes versiones”, repasó la directora de Antofacine, Francisca Fonseca.

La iniciativa fue organizada y producida por Retornable Centro Artístico Cultural, presentada por Escondida | BHP a través de la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., 7% Cultura, año 2022, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.

Por su parte, Cristóbal Marshall. vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, destacó que "concluimos con éxito una nueva versión de Antofacine donde el público pudo disfrutar de una variedad de producciones audiovisuales de distintas partes del mundo. A través de este tipo de iniciativas queremos que la comunidad tenga mayor acceso a la cultura, generando más espacios de esparcimiento y entretención que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las diversas comunas de la Región de Antofagasta donde llega el festival".