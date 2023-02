Pianista Valentín Trujillo recibe premio “Santiago Construye Historia”

En el marco de la conmemoración del aniversario de la fundación de Santiago, el pianista, compositor, arreglador y director de orquesta chileno de música popular, Valentín Trujillo Sánchez, recibió el premio “Santiago Construye Historia”, que otorga la Ilustre Municipalidad de Santiago a quienes han destacado desde distintos ámbitos al desarrollo de la comuna capital.

En una ceremonia realizada en la plaza Caupolicán del Cerro Huelén -Santa Lucía, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, acompañada de integrantes del Concejo Municipal y vecinos y vecinas, hizo entrega de esta distinción al artista, que nació, se educó y trabajó como profesor de música en diferentes establecimientos educacionales de la comuna.

En su intervención, la alcaldesa Hassler destacó la extensa trayectoria del popular “tío Valentín” y señaló que representa un patrimonio invaluable para la ciudad y el país. “Valentín Trujillo ha sido maestro y profesor de generaciones de músicos, ha dedicado su vida al arte y siempre ha entregado su solidaridad a la gente”.

Por más de 27 años, Valentín Trujillo, se desempeñó como profesor de música en el Instituto Superior de Comercio N° 1 y en el Instituto Comercial N° 2. Durante esos 27 años, incentivó el conocimiento y cariño por la música a muchas promociones de estudiantes chilenos, aportando en las aulas, cultura, historia y patrimonio desde el área artística y musical.

Tras ser galardonado, el pianista aprovechó de manifestar su frustración por no obtener el reconocimiento del Premio Nacional de Música 2022.

“Esta frustración no es una amargura, sino que sencillamente considero que no tiene razón alguna, exigir o pedir antecedentes, si es que no son leídos o tomados en cuenta”, hizo ver el artista.

Desde la década del 70 participó activamente en la defensa de los derechos de músicos e intérpretes nacionales, siendo socio fundador y presidente de importantes entidades gremiales como el Sindicato Profesional Orquestal, la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes Chilenos y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.

Además, se ha destacado por su participación en diversos programas de televisión, tales como Sábados Gigantes, Pin Pon y El mundo del profesor Rossa, y cuenta con más de setenta (70) años de trayectoria como músico.

El 4 de julio de 2022 Valentín Trujillo participó interpretando el Himno Nacional de Chile en la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional, en la que se entregó el texto de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric.

El premio municipal “Santiago Construye Historia” fue entregado también a la profesora y gestora cultural Marina Latorre; al arquitecto mapuche Eliseo Huencho; y al Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCh, agrupación que estuvo representada por Lorena Astudillo y Rosa Yáñez.

