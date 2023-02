El actor Bruce Willis es diagnosticado con demencia frontotemporal

El actor estadounidense Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, informó este jueves (16.02.2023) su familia, menos de un año después de que anunciara su retiro por problemas cognitivos.

El actor de acción, de 67 años, había sido diagnosticado en marzo del año pasado con afasia, un desorden del lenguaje.

"Su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal", anunciaron este jueves sus cinco hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore en un comunicado.

"Infelizmente los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta".

"Aunque esto es doloroso, es un alivio para nosotros tener un diagnóstico claro", escribió la familia que destacó que para el actor de "Duro de matar" era importante utilizar su voz para atraer atención a causas importantes.

"Sabemos en nuestros corazones que, si él pudiera hoy en día, él querría responder atrayendo atención global para aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo impacta a tantos individuos y a sus familias", resaltó el comunicado acompañado de una foto del actor en la playa.

My heart goes out to Bruce Willis and his family, & also my gratitude for shining a much needed light on this disease. When people step forward it helps all of us. When people get a diagnosis it’s extremely difficult, but also for most a relief to get a diagnosis. pic.twitter.com/macAukMe7U

— Maria Shriver (@mariashriver) February 16, 2023