“La Memoria Infinita” de Maite Alberdi es distinguida por la audiencia en el Festival de Berlín

El documental “La Memoria Infinita”, de Maite Alberdi, tuvo una buena recepción en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que tuvo su ceremonia de premiación este sábado.

El documental francés "Sur l'Adamant", de Nicholas Philibert, ganó el Oso de Oro de la Berlinale. En tanto, la película "Roter Himmel", dirigida por el alemán Christian Petzold, obtuvo el Oso de Plata Gran Premio del Jurado, mientras que el correspondiente al mejor director fue para el francés Philippe Garrel, por "Le grand Chariot".

Entre los galardones para América Latina, destacan el Premio al mejor documental, para "El eco", de Tatiana Huezo (México), y el Premio a la mejor ópera prima, a "Adentro mío estoy bailando", de Leandro Koch y Paloma Schachmann (Argentina).

Por su parte, la cinta de Alberdi, en tanto, ganó el segundo lugar en el Premio del Público que cada año entrega el certamen alemán clase A.

La película suma así otro hito dentro de su recorrido internacional tras obtener el Gran Premio del Jurado a Mejor Documental en la reciente edición de Sundance.

La Berlinale acogió la premiere europea de “La memoria infinita” en la sección Panorama, una de las más relevantes dentro del certamen. Los programadores la incluyeron este año en la competencia, a pesar de no ser una premiere mundial como tradicionalmente se requiere en el festival.

La película además siguió cosechando críticas destacadas en la prensa especializada.

Los medios en Berlín escribieron críticas como: “La Memoria Infinita es, ante todo, un homenaje al poder del amor” (Tagesspiegel). El prestigioso medio Variety destacó también: “La Memoria Infinita de Maite Alberdi (…) se centra menos en los estragos cotidianos de vivir con Alzheimer, y más en el concepto desordenado y transitorio de la memoria misma”.

Maite Alberdi, quien también debutó en el festival europeo, estuvo acompañada de la ex ministra y actriz Paulina Urrutia, figura protagónica del documental junto a su esposo Augusto Góngora. También se hizo presente el productor Juan de Dios Larraín.

“La Memoria Infinita”, una coproducción entre Micromundo y Fabula, acompaña al destacado periodista Augusto Góngora y se adentra en su relación con la ex Ministra y actriz Paulina Urrutia, con la que llevan 25 años juntos.

Hace ocho años, al periodista le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer y, desde entonces, su esposa se ha convertido en su cuidadora. Como uno de los comentaristas culturales y presentadores de televisión más destacados de Chile, Augusto no es ajeno a la construcción de un archivo de memoria. Ahora convierte ese trabajo en su propia vida, tratando de aferrarse a su identidad.

Lista de premios

Oso de Oro: "Sur l'Adamant", de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: "Roter Himmel", de Christian Petzold (Alemania)

Oso de Plata Premio del Jurado: "Mal viver", Joao Canijo (Portugal)

Oso de Plata a la mejor dirección: Philippe Garrel, por "Le grand Chariot" (Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Sofía Otero, por "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Thea Ehre, por "Bis ans Ende der Nacht" -"Till the End of the night", de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: "Music", de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

Oso de Plata a la contribución artística: "Disco Boy", de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

Premio al mejor film de Encounters: "Here", de Bas Devos (Bélgica)

Premio a la mejor dirección de Encounters: "El eco", de Tatiana Huezo (México)

Premio Especial del Jurado de Encounters: "Samsara", de Lois Patiño (España)

Premio al mejor documental: "El eco", de Tatiana Huezo (México)

Premio a la mejor ópera prima: "Adentro mío estoy bailando", de Leandro Koch y Paloma Schachmann (Argentina)

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Les chinilles", Michelle y Noel Keserwany (Francia)

Oso de Cristal de la sección Generation 14Plus: "Adolfo", de Sofía Auza (México)

Premios principales de los jurados independientes:

Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (FIPRESCI): "The survival of Kindness", Rolf de Heer (Australia)

Premio Teddy al mejor documental: "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

Premio Gilde del Cine Artístico y Teatral: "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Premio del Jurado Ecuménico: "Tótem", de Lila Avilés (México)

Premio de los lectores de "Berliner Morgenpost": "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Premio de los lectores de "Tagesspiegel": "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

Premio CICAE, sección Forum: "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal (Argentina).

