Profesor de la U. de Concepción participará en el World Ocean Assessment III de Naciones Unidas

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, Naciones Unidas presenta oficialmente el 8 de junio el Tercer Informe Mundial sobre los Océanos (World Ocean Assessment III, WOA III), la evaluación integrada más amplia desarrollada hasta la fecha sobre el estado del océano a escala global.

El WOA III constituye una iniciativa única a nivel internacional. Ningún otro proceso impulsado por Naciones Unidas reúne, integra y sintetiza de manera sistemática evidencia científica sobre las dimensiones ambientales, sociales, económicas y de gobernanza relacionadas con el océano, transformándola en información relevante para gobiernos, organismos internacionales y tomadores de decisiones.

El uso sostenible de los recursos y servicios oceánicos constituye un componente fundamental para la integridad ambiental, la resiliencia económica y la estabilidad social. El océano desempeña un papel central en la regulación climática, el mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de alimentos, energía, minerales y otros servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar humano.

Sin embargo, el océano enfrenta presiones crecientes derivadas de la sobreexplotación de recursos, la contaminación, la degradación de ecosistemas y los efectos acelerados del cambio climático. A ello se suma una creciente demanda global por recursos biológicos, minerales y energéticos, generando desafíos cada vez más complejos para la sostenibilidad y la gobernanza oceánica.

La elaboración del WOA III requirió un esfuerzo científico internacional que involucró a más de 650 expertos provenientes de 86 países, organizados en equipos internacionales de redacción, revisión y coordinación científica. Este proceso permitió integrar conocimientos provenientes de múltiples disciplinas para evaluar las transformaciones físicas, químicas, biológicas, sociales y económicas que experimenta el océano, así como sus implicancias para el desarrollo sostenible y el bienestar humano.

El informe busca proporcionar una evaluación integrada del estado del océano, las tendencias observadas y los desafíos emergentes, generando evidencia científica robusta para apoyar la toma de decisiones y avanzar hacia un uso más sostenible de los sistemas marinos.

En este contexto, el Dr. Renato Quiñones, Director del Instituto Océanos de la Universidad de Concepción, fue designado como uno de los dos Coordinadores Mundiales (Joint Coordinators) del Grupo de Expertos responsable de conducir la coordinación científica internacional del proceso, supervisando el trabajo desarrollado por más de 500 investigadores y facilitando la integración de disciplinas, enfoques metodológicos y perspectivas regionales provenientes de distintas partes del mundo.

Esta designación constituye además un reconocimiento al posicionamiento internacional alcanzado por la ciencia oceánica desarrollada en Chile y, particularmente, por la Universidad de Concepción. La participación chilena en la conducción científica del WOA III refleja la creciente contribución de la investigación desarrollada desde el hemisferio sur a la comprensión de los desafíos oceánicos globales y a la generación de evidencia científica necesaria para orientar políticas públicas internacionales.

En un contexto marcado por desafíos asociados al cambio climático, la seguridad alimentaria, la conservación marina y el uso sostenible de los recursos oceánicos, disponer de evaluaciones científicas integradas constituye un elemento fundamental para orientar decisiones y fortalecer la gobernanza del océano.