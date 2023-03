Profesora de la Universidad de Stanford Gabrielle Hecht advierte a los Estados sobre problemáticas ligadas a la “gobernanza residual”

La doctora e historiadora de la Universidad de Stanford Gabrielle Hecht publicará este año el libro “Residual Governance”, donde se enfoca en la producción de desechos de la minería de oro y uranio en Sudáfrica para revelar cómo algunas comunidades, expertos y artistas luchan por la justicia ambiental y de infraestructura.

En el trabajo la profesora de Historia y Antropología describe cómo la minería en Sudáfrica es un ejemplo de lo que teoriza como “gobernanza residual”: la gobernanza del desperdicio y el descarte, la gobernanza que es deliberadamente ineficiente y la gobernanza que trata a las personas y los lugares como desechos y tierras baldías.

“La gobernanza residual no es un estado de las cosas deseable. La idea se refiere a un trío de elementos inseparables: la gobernanza de los materiales que quedan como residuos; la gobernanza que procede creando y manteniendo la ignorancia, a menudo mediante la simple técnica de no estudiar las dinámicas medioambientales o sociales (si no se estudia, es invisible para el Estado); y la gobernanza que trata a las personas y los lugares como residuos. No hay un nivel aceptable para estos dos últimos componentes. Mi interés principal se centra en cómo las personas-científicos, activistas, comunidades, artistas- responden a ser gobernadas de forma residual”, explica la investigadora.

El trabajo de la docente se centra en testimonios de personas que resisten a este fenómeno particular y los daños que causan los desechos mineros tóxicos para resaltar cómo la centralidad de la minería en Sudáfrica revela vínculos entre raza, capitalismo, Estado y medio ambiente.

Así, la profesora revela cómo la historia extractivista en ese país y la resistencia a la gobernanza residual y la degradación ambiental es una historia planetaria: la lógica subyacente de la gobernanza residual se encuentra en el corazón del capitalismo global contemporáneo y es un importante acelerador del Antropoceno, como se conoce a la propuesta de época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra.

“La cuestión de cómo trascender la condición de la gobernanza residual es el principal interrogante de nuestro tiempo. Hacerlo requiere infraestructuras, sobre todo infraestructuras normativas, así como la voluntad, los medios y la capacidad de hacer cumplir las regulaciones. Pero es importante no enfocar las regulaciones como 'permisos para contaminar'. Estas deben ser significativas, estar al servicio de la salud pública y medioambiental y plantearse de forma integradora y participativa. Pero son solo un componente de un futuro ambiental justo”, describe la presidenta de la Sociedad para la Historia de la Tecnología de Estados Unidos.

Trabajo en Chile

Respecto a un nuevo proyecto de investigación que desarrolla en el norte de Chile, la investigadora destaca el trabajo relativo a la industria del litio que desarrollan los historiadores Damir Galaz-Mandakovic y Nelson Arellano, los antropólogos Marina Weinberg y Cristóbal Bonelli, la microbióloga Cristina Dorador, el geógrafo Manuel Prieto.

“Estos académicos, y muchos otros, han estado examinando el sistema más amplio sobre el que se construye la industria del litio, incluyendo la historia de la extracción en Atacama que precedió hace mucho tiempo la atención al mineral, los acuíferos, las comunidades microbianas presentes en los salares, las carreteras y otras infraestructuras de las que depende la extracción, la generación de electricidad en Tocopilla, y mucho más. Sigo aprendiendo de su trabajo y el de otros estudiosos chilenos”, expone.

La profesora de Historia y Antropología dictará la charla “Gobernanza Residual: Futuros Planetarios de Sudáfrica a América del Sur” el martes 4 de abril a las 17:00 horas en el Auditorio Salvador Allende (Condell 343. Providencia) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

La actividad, organizada por el Doctorado en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA) y la carrera de Licenciatura en Historia de la UAHC, se enmarca dentro de una visita para consolidar la organización del congreso de Historia de la Tecnología que se realizará en nuestro país el próximo año, ocasión que reunirá por primera vez en América Latina a las sociedades científicas International Committee for the History of Technology y SHOT.

