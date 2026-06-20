La visita que el Gobierno no contó con poderosa red empresarial de EE.UU.

Mientras el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto el crecimiento y la atracción de inversión extranjera en el centro de su agenda, una de las visitas internacionales de mayor relevancia para esos objetivos transcurrió prácticamente sin publicidad oficial.

La protagonista fue Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA ), quien sostuvo una intensa agenda de reuniones privadas con el Mandatario y varios de sus principales ministros.

), quien sostuvo una intensa agenda de reuniones privadas con el Mandatario y varios de sus principales ministros. La existencia y detalles de esos encuentros no fueron difundidos por La Moneda ni por las carteras involucradas, sino por la propia organización estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por AS/COA, Segal fue recibida por el Presidente Kast en La Moneda y posteriormente se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Economía, Daniel Mas Valdés; y el ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

La agenda incluyó además actividades con representantes diplomáticos y ejecutivos del sector privado, en un programa enfocado en analizar el escenario económico chileno, las perspectivas de inversión y las oportunidades de cooperación entre Chile y Estados Unidos.

No se trata de una organización cualquiera. Americas Society y el Council of the Americas constituyen una de las plataformas de influencia empresarial más relevantes de Estados Unidos para América Latina.

Fundadas por David Rockefeller, reúnen a decenas de las principales multinacionales con presencia en la región y funcionan como un espacio permanente de interlocución entre altos ejecutivos, inversionistas y gobiernos.

Entre sus miembros figuran compañías de los sectores financiero, minero, energético, tecnológico, farmacéutico, industrial y de infraestructura, muchas de ellas con operaciones o intereses estratégicos en Chile.

Sus encuentros suelen congregar a presidentes, ministros, bancos de inversión y líderes corporativos para discutir políticas públicas, estabilidad regulatoria y condiciones para el desarrollo de negocios.

Precisamente por esa influencia resulta llamativo el tratamiento que recibió la visita en Chile. Mientras AS/COA publicó un reporte oficial detallando las reuniones, difundió fotografías y explicó los principales temas abordados, el Gobierno optó por no comunicar públicamente la agenda.

No hubo comunicados de Presidencia, registros en las plataformas oficiales ni información emanada de los ministerios participantes sobre encuentros con una de las organizaciones de lobby empresarial más influyentes del continente.

El contraste adquiere mayor relevancia considerando el momento político y económico. Desde el inicio de su administración, Kast ha insistido en que recuperar la confianza de los mercados y aumentar la inversión privada son condiciones indispensables para acelerar el crecimiento.

En ese contexto, una reunión con la principal ejecutiva de una organización que representa a buena parte de la élite empresarial estadounidense parece alinearse plenamente con las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, la decisión de mantener esas conversaciones fuera de la agenda pública impidió conocer oportunamente su realización y contenido desde las autoridades chilenas.

La visita también puede interpretarse desde una perspectiva geopolítica. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, solo por detrás de China, y sigue siendo uno de los principales inversionistas extranjeros en el país. En un escenario internacional marcado por la competencia económica entre Washington y Pekín por ampliar su influencia en sectores estratégicos como minerales críticos, energía, infraestructura y cadenas de suministro, el interés de AS/COA por fortalecer sus vínculos con el Gobierno chileno adquiere una dimensión que trasciende lo meramente protocolar.

Más allá de los temas específicos tratados en las reuniones, el episodio deja abierta una discusión sobre transparencia y acceso a la información pública.

Paradójicamente, fueron los canales institucionales de una organización privada estadounidense los que permitieron conocer una agenda de alto nivel desarrollada en Santiago, mientras las autoridades chilenas guardaron silencio sobre encuentros con representantes de una de las redes empresariales más influyentes de Estados Unidos y con claros intereses en el futuro económico de América Latina.