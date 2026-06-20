Mientras Irán anuncia nuevo cierre del Estrecho de Ormuz, EE.UU. asegura que tránsito sigue activo

La tensión volvió a escalar este sábado en Medio Oriente luego de que Irán anunciara el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas. Sin embargo, pocas horas después del anuncio, autoridades estadounidenses afirmaron que no existen evidencias de un bloqueo efectivo y que las embarcaciones continúan transitando por la zona, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro del corredor energético más importante del planeta.

De acuerdo con información difundida por la agencia estatal iraní Mehr y recogida por Reuters, el mando militar de Teherán justificó la medida acusando a Estados Unidos e Israel de incumplir los compromisos asumidos en el reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado tras meses de conflicto. Las autoridades iraníes advirtieron que el cierre constituye apenas una “primera medida” y que podrían adoptar nuevas acciones si persisten las hostilidades.

No obstante, la versión iraní fue rápidamente matizada por Washington. Funcionarios estadounidenses señalaron que continúan observando movimiento de buques comerciales y petroleros a través del estrecho y que, hasta ahora, no existen indicios operativos de un cierre total de la vía marítima. La discrepancia refleja la complejidad del escenario: mientras Teherán eleva la presión política y militar, en los hechos el tránsito no se habría detenido completamente.

El anuncio llega apenas días después de que ambos países alcanzaran un entendimiento para reducir las tensiones y avanzar en negociaciones diplomáticas. Sin embargo, la reanudación de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano ha vuelto a poner en riesgo ese frágil equilibrio y ha sido utilizada por Irán para justificar una postura más dura respecto del control del estrecho.

El Estrecho de Ormuz constituye un punto neurálgico para la economía mundial. Por sus aguas circula una proporción significativa del petróleo y del gas natural licuado comercializado internacionalmente, por lo que cualquier amenaza de interrupción tiene repercusiones inmediatas sobre los mercados energéticos, los costos del transporte marítimo y las expectativas inflacionarias a nivel global. Aunque en las jornadas previas el tránsito había comenzado a recuperarse tras el acuerdo entre Washington y Teherán, persisten dudas sobre las nuevas condiciones impuestas por Irán para el paso de embarcaciones.

Para los analistas, el principal interrogante es si el anuncio representa una decisión efectivamente ejecutable o una herramienta de presión diplomática en medio de las negociaciones. Por ahora, la evidencia disponible apunta a un escenario ambiguo: Irán declara el cierre del estrecho, mientras Estados Unidos sostiene que los barcos siguen navegando y mantiene abiertos los canales de diálogo para evitar una nueva escalada.

En un contexto de elevada volatilidad geopolítica, los próximos días serán decisivos para determinar si el anuncio iraní deriva en un bloqueo efectivo del principal cuello de botella energético del mundo o si permanece como una advertencia política destinada a reforzar su posición en las negociaciones regionales.