Egresada U. de Chile representará al país en Simposio Mundial de la Música Coral que se realizará en Estambul

Estambul acogerá entre los días 25 y 30 de abril el Simposio Mundial de la Música Coral (WSCM), un evento de clase mundial que tendrá a la Licenciada en Teoría de la Música de la Universidad de Chile, Sofía Torres, como la única representante chilena, informó la Casa de Bello.

Esta actividad es el mayor acontecimiento de la Federación Internacional de Música Coral (FIMC) en seis años y el primer encuentro coral mundial tras la pandemia.

En ella, se realizan “talleres, conciertos, masterclass, conferencias y ensayos abiertos, todo orientado a la música y la actividad coral. Van expositores de todas partes del mundo, de hecho, van dos expositores de Latinoamérica y hay mucha gente de todos los continentes”, señala la egresada del plantel.

Sofía Torres detalla que “son cinco días donde lo que más importa es la música coral, todo se desarrolla en torno a eso, hay conciertos simultáneos incluso, todos los días en distintos lugares icónicos de la ciudad de Estambul en este caso, y este es un evento que ya se ha hecho en varias ciudades del mundo, incluso en 2011 se hizo en Argentina".

Sobre su experiencia en el mundo coral, Sofía cuenta que tras licenciarse de la Universidad de Chile viajó hasta Argentina a estudiar Dirección Coral en la Universidad Nacional de las Artes.

“Quería perfeccionarme y también conocer otras realidades, porque el movimiento coral en Argentina es enorme, mucho más grande que acá en Chile, y tienen un montón de mecanismos y leyes que incluso amparan la actividad coral, por lo que me pareció súper importante poder aprender de ellos también, de cómo lograron incentivar de tal forma la actividad coral”.

Si bien el simposio dura cinco días, Sofía estará tres semanas en Estambul, comenzando dos semanas antes del evento gracias al programa Young, donde aprenderá de gestión cultural y producción de eventos. Luego de que finalice el simposio, además, se quedará un par de días para el desarrollo de actividades de cierre y análisis.

“Los talleres previos me llaman muchísimo la atención porque creo que es muy importante para artistes, musiques y gente dedicada al arte tener estas herramientas de gestión y de producción de eventos y me imagino que producir un evento mundial con la participación de miles de personas de todas partes del mundo no debe ser algo sencillo. Esas son herramientas que todavía no enseñan mucho en las instituciones, es algo a lo que no se le da mucha importancia, cuando en verdad es de las cosas más importantes. Sin la gestión lamentablemente no podemos hacer mucho”, señala.

La licenciada de la Universidad de Chile finaliza contando que “luego, en el simposio, va a ir a escuchar conciertos, ir a escuchar los coros que vienen de distintas partes del mundo porque ellos van a llevar su música y va a ser muy lindo escuchar la forma de cantar de cada uno de los países”.

