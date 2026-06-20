Entre Hilos: ¿Qué es la fenomenología?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre la fenomenología.
Esta es una escuela de pensamiento que tiene como argumento central la idea de que todo nuestro conocimiento del mundo proviene desde “el interior” de nuestras experiencias subjetivas. Lejos de generar un conocimiento relativista – o de fragmentar el conocimiento en una multiplicidad de experiencias – el estudio y reconocimiento de esas vivencias personales y culturales es precisamente lo que permite obtener un conocimiento “verdadero” de ellas.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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