Entre Hilos: ¿Qué es la fenomenología?

Esta es una escuela de pensamiento que tiene como argumento central la idea de que todo nuestro conocimiento del mundo proviene desde “el interior” de nuestras experiencias subjetivas. Lejos de generar un conocimiento relativista – o de fragmentar el conocimiento en una multiplicidad de experiencias – el estudio y reconocimiento de esas vivencias personales y culturales es precisamente lo que permite obtener un conocimiento “verdadero” de ellas.

También te puede interesar:

Ilustraciones: @pajaro_pez