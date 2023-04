Obra escrita por monseñor Chomali será presentada en cárcel de Concepción

Buscando llevar el arte y la cultura a todos y todas, generar reflexión y aportar en la construcción de sociedad, la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de la UCSC (Cultura UCSC), llevará a la Sección Femenina del Centro Penitenciario Concepción, la obra “Al Final”, escrita por arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali.

La función, que se realizará el próximo jueves 13 de abril, tendrá como público a alrededor de 60 internas, quienes tendrán la posibilidad de apreciar la obra que aborda la situación de una familia enfrentada a la enfermedad y a la muerte, con todas las consecuencias y problemáticas prácticas y filosóficas que esto acarrea.

“Los seres humanos solemos vivir situaciones muy complejas a nivel personal, familiar y social. No siempre tenemos respuestas fáciles a la pregunta ¿qué debo hacer? Esta obra, se sitúa en uno de esos dilemas de gran complejidad y dramatismo y lo resuelve de una manera dialógica y reflexionada. El texto y su dramatización pretenden que los actores y el público se vean involucrados de tal manera que la perciban como si pasara en su propia familia", detalla monseñor Chomali.

Exhibición previa

Esta función es la continuación del trabajo ya realizado en el Centro Penitenciario Concepción, donde el pasado 27 de octubre se presentó la misma obra en la sección masculina.

“Las personas que están cumpliendo condena o están en proceso, están privadas de libertad, pero no por eso van a estar privadas de cultura. Nosotros queremos hacer un aporte, porque la cultura es sanadora, la cultura es terapéutica porque saca lo mejor que tiene el ser humano", expresó el autor.

"Por eso la Universidad Católica de la Santísima Concepción, fiel a su tarea de promoción de la dignidad humana, se hace presente en todos los lugares donde hay dolor para traer alegría y esperanza".

"Todas las personas tenemos nuestros dolores, nuestra angustia, nuestras tristezas. Y, por lo tanto, el hecho que estemos privados de libertad no significa que no podamos amar, que no podamos hacer el bien, que no podamos prestar un servicio a la humanidad”, afirmó.

Cultura para todos

Para Natalia Baeza, directora de Extensión Cultural y Universitaria de la UCSC, “el llevar la obra al final al Centro Penitenciario Femenino, sigue uno de los objetivos que nos hemos planteado como Dirección, que es llevar la cultura a todos y todas. La cultura y específicamente esta obra, nos va a hacer reflexionar sobre nuestra vida, de cómo llevamos esta vida, independiente del contexto en el que estemos viviendo. Pero, por sobre todo, llevar una obra de teatro de este tipo nos invita a darnos cuenta que la cultura construye sociedad”.

El elenco de la obra está compuesto por Alfonso Lara, Valeria Bustos, Carlos Fuentealba, Nicolás Ruiz, Sebastián Rojas y Lucy Burgos; dirigidos por Julio Muñoz.

La función en el Centro Penitenciario Concepción marca la segunda y última temporada de la obra, que durante 2022 giró por varias comunas de la región, además de Santiago. La programación para las funciones restantes incluye: Teatro de Los Ángeles, Centro Cultural de Arauco, Balmaceda Arte Joven, Talca, junto a la Universidad Católica del Maule; y una función cerrada para la Escuela de Sub Oficiales de Carabineros de Chile.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ